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    Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı gecelerinde! İkili “Bu neyin şovu!” dedirtti

    Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekandaydı. Aynı masada, Sabancı’nın yıllar önce aşk yaşadığı Dila Tarkan da vardı. Çift, masada ve çıkışta birlikte görüntü vermemek için aldırdıkları tedbirlerle “Bu neyin şovu!” dedirtti.

    Başka kafalar!

    TAKVİM'İN aylar önce duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı tüm hızıyla sürüyor. Önceki gece Nişantaşı'ndaki lüks bir mekana giden çifte kalabalık arkadaş grupları eşlik etti.

    Masada yıllar önce Sabancı ile aşk yaşayan ve şimdilerde evli olan Dila Tarkan ile eşi de vardı. Mekanda bulunanlara göre ikili, yemek boyunca hayli keyifliydi. İlerleyen saatlerde baş başa kalan güzel oyuncu ile çapkın sosyetik, birlikte görüntü vermemek için ise sıkı tedbirler aldı.

    FOTOĞRAF UYARISI!
    İddialara göre; Hakan Sabancı, mekana önceden gönderdiği korumaları aracılığıyla içeride Hande Erçel ile beraber fotoğraflarının çekilmemesi için uyarıda bulundu.

        İddiaya göre bu konu hakkında bilgilendirilen bazı personel, diğer müşterilerin fotoğraf çekip çekmediğini sürekli takip etti. Hande Erçel'in ilişki başından beri "Yan yana görüntü vermeyelim" demesi üzerine tedbirleri iyice sıkı tutan ikili, mekandan da ayrı zaman ve farklı kapılardan çıktı.

        FARKLI KAPIDAN ÇIKTILAR
        Hande Erçel, arka kapıdan çıkıp gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Hakan Sabancı ise mekanın başka bir kapısına yanaşan VIP aracına koşar adımlarla binerek oradan ayrıldı.

        Her ikisi de bekar olan ikilinin kendilerini çok önemseyerek üşenmeden yaptığı bu kaçış hamleleri ise komedi filmlerinden farksızdı...

            Hande Erçel'in kapıdan çıkmasıyla mekanın görevlileri hemen harekete geçip gazetecilerin sorularını engellemeye çalıştı.

            31 yaşındaki Sabancı, Hande Erçel'in isteği üzerine beraber görüntü vermemek için sık sık devreye korumalarını sokuyor.

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                Haberler Saklambaç Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı gecelerinde! İkili “Bu neyin şovu!” dedirtti
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