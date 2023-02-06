Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı gecelerinde! İkili “Bu neyin şovu!” dedirtti

Masada yıllar önce Sabancı ile aşk yaşayan ve şimdilerde evli olan Dila Tarkan ile eşi de vardı. Mekanda bulunanlara göre ikili, yemek boyunca hayli keyifliydi. İlerleyen saatlerde baş başa kalan güzel oyuncu ile çapkın sosyetik, birlikte görüntü vermemek için ise sıkı tedbirler aldı.