Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile Nişantaşı gecelerinde! İkili “Bu neyin şovu!” dedirtti

TAKVİM'İN aylar önce duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı tüm hızıyla sürüyor. Önceki gece Nişantaşı'ndaki lüks bir mekana giden çifte kalabalık arkadaş grupları eşlik etti.
Masada yıllar önce Sabancı ile aşk yaşayan ve şimdilerde evli olan Dila Tarkan ile eşi de vardı. Mekanda bulunanlara göre ikili, yemek boyunca hayli keyifliydi. İlerleyen saatlerde baş başa kalan güzel oyuncu ile çapkın sosyetik, birlikte görüntü vermemek için ise sıkı tedbirler aldı.
FOTOĞRAF UYARISI!
İddialara göre; Hakan Sabancı, mekana önceden gönderdiği korumaları aracılığıyla içeride Hande Erçel ile beraber fotoğraflarının çekilmemesi için uyarıda bulundu.