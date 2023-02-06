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    CZN Burak Ortadoğu'daki 41 milyon dolara haklarını sattı!

    Asıl şöhretini sosyal medyadaki 44 milyon takipçisiyle yakalayan CZN Burak, tüm Ortadoğu haklarını sattı. Karşılığında da cebine 41 milyon dolar yani yaklaşık 772 milyon TL koydu!

    UFUK ÖZCAN
    41 kere maşallah!

    Türkiye'nin son dönemde yemeiçme sektöründe dünya markaları ile yanaşır duruma geldiğini biliyoruz. Dünyanın tüm önemli şehirlerinde neredeyse Türkiye'ye ait onlarca restaurant bulabilirsiniz. Dünya markamız Nusret'ten sonra bir başka dünya markası olma yolunda ilerleyen CZN Burak ise işleri gittikçe büyütmeye başladı. Instagram'daki 44 milyon takipçisi ile en çok takip edilen restoran işletmecilerinin başında gelen CZN Burak, 28 yaşında olması rağmen dünyada adını kalıcı bir hale getirdi.

    ADINA RESTORANLAR AÇILACAK
    Duyduğuma göre de çok büyük bir anlaşmaya imza atmış genç adam. Yaptığı yemek videoları ile viral olan CZN Burak, tüm Ortadoğu haklarını Azeri kökenli bir iş adamına 41 milyon dolara yani yaklaşık 772 milyon TL'ye satmış... Azeri iş insanı, bu rakam karşılığında CZN Burak adıyla Ortadoğu ülkelerinde restoranlar açma hakkına sahip...

    CZN Burak, sosyal medyadaki şöhreti kadar yardım severliğiyle de takdir topluyor.

        BABA HAREKET
        Kıvanç Tatlıtuğ, ailesine olan düşkünlüğünü bir kez daha gösterdi. Duyduğuma göre tüm projelerindeki set saatlerini oğluna göre ayarlayan Tatlıtuğ, Kurt Efe'den uzak kalmamak için de setlerde kullandığı karavanını özel olarak dizayn ettirmiş. Eğer set saatleri uzayıp oğlu ve eşi Başak Dizer seti ziyaret ederse diye rahat etmeleri için karavanına özel bölüm yaptırmış.

        Ünlü çiftin mutlulukları, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarıyla taçlanmıştı.
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