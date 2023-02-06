CZN Burak Ortadoğu'daki 41 milyon dolara haklarını sattı!

BABA HAREKET

Kıvanç Tatlıtuğ, ailesine olan düşkünlüğünü bir kez daha gösterdi. Duyduğuma göre tüm projelerindeki set saatlerini oğluna göre ayarlayan Tatlıtuğ, Kurt Efe'den uzak kalmamak için de setlerde kullandığı karavanını özel olarak dizayn ettirmiş. Eğer set saatleri uzayıp oğlu ve eşi Başak Dizer seti ziyaret ederse diye rahat etmeleri için karavanına özel bölüm yaptırmış.