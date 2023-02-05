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    İstanbul’da İmparator İbrahim Tatlıses gecesi!

    İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün sahne aldığı İstanbul’da dinleyenleri hem mest etti hem de eğlendirdi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    İstanbul’u ayağa kaldırdı

    Müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün İstanbul'da bir restoranda sahne aldı. Günler öncesinden kapanan rezervasyonlarıyla hınca hınç dolan restoranda, imparator adeta esti geçti. 3,5 saat aralıksız canlı performans sergilediği gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.



    Tatlıses'ı hayranlarının yanı sıra sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Şafak Sezer, Berdan Mardini ve Ceylan imparatorun şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. İmparator, gecede sürpriz düetlere de imza attı. Önce Berdan Mardini'yi sonrada Ceylan'ı sahnesine davet eden Tatlıses, sevenlerini yerine oturtmadı.



    DERDİNİZ VARSA GELİN'
    Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Sevenlerinin karşısına gümüş renkli taş desenli bir elbiseyle çıkan Bedavacı, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra birçok usta sanatçının da eserine yer veren ünlü şarkıcı, "Derdiniz varsa koşun bana gelin, sizin derdinizden ben anlarım" diyerek hayranları güldürdü.



    ACILARIN KADINI
    Ece Erken, geçtiğimiz gün oğlu Eymen ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş için mağazaları inceleyen Erken: "Doktorun yanlış tedavisinden dolayı uzun zamandır acı çekiyorum. Son zamanlarda acıların kadını oldum resmen" dedi.



        'ŞARKILAR HERKES İÇİNDİR'
        Mabel Matiz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Matiz, geçtiğimiz aylarda çıkardığı "Antidepresan" şarkısı ile müzik piyasasına damga vurmuştu. Matiz, şarkısını seslendiren isimler hakkında ve Nihat Doğan'ın şarkıyı kendisinden istemesi ile ilgili, "Şarkılar herkes içindir." diyerek gülümsedi. Doğan SAVAŞ



        GECE GEZMESİ
        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafétimbi Gomis, trafikte seyir halinde görüntülendi. Gazetecilerin kendisini çekmesiyle objektiflere gülen futbolcu, "Galatasaray şampiyon" dedi. Fransız golcü, ardından yoluna devam etti. Doğan SAVAŞ



        GEÇMİŞTEN BUGÜNE
        Bendeniz, önceki gece İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi sorulara yanıt veren Bendeniz, gazetecilerin "Eski sahneler ile günümüz sahnelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Geçmişe bazen özlem oluyor. Bizler de bugüne uyum sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



            ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI
            Şarkıcı Betül Demir, önceki akşam Bebek'te bir mekanda yakın dostu Sarah Haderi'nin doğum gününe katıldı. Gazetecilerle ayaküstü konuşan şarkıcı, ''Muhteşem bir gece. Sarah'ta çok yakın arkadaşım. Bu özel gününde onunla birlikte olduğum için çok mutluyum'' dedi.



            KARLAR KRALİÇESİ
            Ünlü oyuncu Müge Boz geçtiğimiz gün, karlar içinde fotoğraflarını paylaştı. Bembeyaz karlar üstünde pozlar veren güzel oyuncu, binlerce beğeni aldı. Instagramdan paylaştığı bu gönderiye "Kar güzeli" gibi yorumlar yapıldı.


            EŞİNE GÜLÜMSEDİ
            Aslı Enver Berkin Gökbudak'la ani evliliği sonrası bebek haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Bir kız annesi olmaya hazırlanan güzel oyuncu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Eşine poz veren Enver'in güzelliğini gören hayran kaldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hamilelik bir kadına bu kadar yakışırdı" yorumunda bulundu.



                TARZ ADAM!
                Geçtiğimiz aylarda babalık heyecanı yaşayan Kıvan Tatlıtuğ, "Ne giyse yakışır" dedirtti. Yırtık kotu, kovboy ayakkabıları ve kolyeleriyle dikkat çeken yakışıklı oyuncuyu sosyal medyada görenler, "Şu kotu ve ayakkabıyı biz giysek kıro derler. Adam o kadar yakışıklı ki üstünün başının önemi yok" dedi.



                BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ
                Demet Özdemir, rol aldığı yeni projesinin setinden bu karesini paylaştı. Türk hayranlarının yanı sıra yabancı hayranlarının da yorum yaptığı fotoğraf, 500 bine yakına beğeni aldı. Kalpler ve ateş emojilerinin havada uçuştuğu fotoğrafa birçok kişi kayıtsız kalamadı.


                GÖSTERİŞLİ POZ
                Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Melisa Şenolsun, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi mest etmeye devam ediyor. Önceki gün siyah elbiseli dövmelerini gösteren bir kıyafetle pozlar veren ünlü oyuncu, bu kareleri ınstagramdan yayınlar yayınlamaz beğeni yağmuruna tutuldu.



                    ALIŞVERİŞ GÜNÜ
                    Geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor' a transfer olan Berke Özer, geride bıraktığımız gün bir AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen başarılı futbolcu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak oradan ayrıldı. Özer, alışverişi sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayarak, uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

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                    Haberler Saklambaç İstanbul’da İmparator İbrahim Tatlıses gecesi!
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