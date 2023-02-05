İstanbul’da İmparator İbrahim Tatlıses gecesi!

Müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses geçtiğimiz gün İstanbul'da bir restoranda sahne aldı. Günler öncesinden kapanan rezervasyonlarıyla hınca hınç dolan restoranda, imparator adeta esti geçti. 3,5 saat aralıksız canlı performans sergilediği gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tatlıses'ı hayranlarının yanı sıra sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Şafak Sezer, Berdan Mardini ve Ceylan imparatorun şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. İmparator, gecede sürpriz düetlere de imza attı. Önce Berdan Mardini'yi sonrada Ceylan'ı sahnesine davet eden Tatlıses, sevenlerini yerine oturtmadı.
DERDİNİZ VARSA GELİN'
Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Sevenlerinin karşısına gümüş renkli taş desenli bir elbiseyle çıkan Bedavacı, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra birçok usta sanatçının da eserine yer veren ünlü şarkıcı, "Derdiniz varsa koşun bana gelin, sizin derdinizden ben anlarım" diyerek hayranları güldürdü.
ACILARIN KADINI
Ece Erken, geçtiğimiz gün oğlu Eymen ile birlikte bir AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş için mağazaları inceleyen Erken: "Doktorun yanlış tedavisinden dolayı uzun zamandır acı çekiyorum. Son zamanlarda acıların kadını oldum resmen" dedi.