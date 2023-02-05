İstanbul’da İmparator İbrahim Tatlıses gecesi!





DERDİNİZ VARSA GELİN'

Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Sevenlerinin karşısına gümüş renkli taş desenli bir elbiseyle çıkan Bedavacı, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra birçok usta sanatçının da eserine yer veren ünlü şarkıcı, "Derdiniz varsa koşun bana gelin, sizin derdinizden ben anlarım" diyerek hayranları güldürdü.