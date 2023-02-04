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    Güzel oyuncu Fahriye Evcen'ın Karanla imtihanı!

    Güzel oyuncu Fahriye Evcen, röportaj sırasında oğlu Karan ağlamaya başlayınca zor anlar yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Röportaja Karan engeli

    İkinci bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte dinozor şovun gösterisini izledi. Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen Fahriye Evcen, oğlu Karan ağlamaya başlayınca susturmak için büyük çaba sarf etti. İkinci oğlu Kerem'in doğumu sonrası yaşadıklarını muhabirlere paylaşan Evcen, Karan'ın ağlaması üzerine röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı. (Aydın HAMZA)



    SOĞUK SAVAŞ
    Seçkin Piriler, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Survivor'a gittiği sırada çocuklarını babaları Kaan Tangöze'ye bırakan Piriler, "Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?" sorusuna, "Ben Kaan ile konuşmadım. Zaten babaları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor." diye konuştu. Doğan SAVAŞ



    KÜRK BİLMECESİ
    Gülşah Saraçoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Eczane önünde görüntülenen Saraçoğlu, "Her şey yolunda. İşlerimiz devam ediyor" diye konuştu. Saraçoğlu, eczanenin önünde elinde bir ilaç kutusuyla tanıtım videosu çekti. Ünlü modacı, arkadaşının elinde bulunan ve kendisine ait olan kürkün gerçek olup olmadığına ise yanıt vermedi.
    Doğan SAVAŞ



        İSYANKAR ÇAĞLAR
        Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Nişantaşı trafiğinden dert yanan Ertuğrul, "Nişantaşı trafiği çok fena olmuş. Cezaların artması lazım diye düşünüyorum. Cezalar artarsa caydırıcı olabilir" şeklinde konuştu. Ertuğrul, "2023'te evlilik olacak mı?" sorusuna, "Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı" cevabını verdi.
        Doğan SAVAŞ



        GARANTİ PARA
        Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Filmlerin sinema yerine dijitale kayması hakkında konuşan Büyüktopçu "Yapımcılar ne kadar izlendiğine bakmıyor ve bu yüzden parası da daha garanti" dedi.



        GURURLU GÜZEL
        Sinem Ünsal geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Çıkışta sorularını yanıtlayan Ünsal, "Çok güzel bir gece ve çok eğleniyoruz" dedi. "Demet Akbağ ile aynı projede olmak nasıl?" sorusuna ise "Onunla aynı sahnede olmak bana gurur ve mutluluk veriyor" dedi.



            'İLETİŞİMİMİZ GÜZEL'
            Ebru Şahin önceki akşam bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Çağatay Ulusoy'la birlikte rol aldığı Centilmen filmi yakın zamanda yayınlanacak olan Şahin, hem filmle hem de Çağatay Ulusoy'la ilgili şunları söyledi: "Çok güzel bir proje oldu. İletişimiz de gayet güzel. Bütün ekiple birlikte çok güzel bir iş çıkardığımızı umuyorum" dedi.



            DUBAİ GÜZELİ
            Ünlü isimler şu sıralar dağlara kayağa giderken Ivana Sert'in rotası Dubai oldu. Sosyal medya hesabından plajda birbirinden cesur pozlar veren ünlü modacı, adeta gençlere taş çıkardı. Plaja sarı bikinisi ile inen 43 yaşındaki ünlü modacının karın kasları da olay oldu.



            SEVİMLİ İKİLİ
            Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin sosyal medya hesabından köpeği Hector'la verdiği pozunu paylaştı. 1 milyondan fazla beğeni alan fotoğrafa "Bir adam ve köpeği" notunu düştü. Bürsin'in uzayan sakalı da dikkat çekti.



                AŞK DOLU BAKIŞLAR
                Son dönemin gözde çiftlerinden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz tatil için Kopenhag'a gitti. Doludizgin bir ilişki yaşayan çift, ınstagram hesaplarından aşk dolu fotoğraflarına paylaştı.



                İTALYA'DA EVLENDİ
                Çocuk yaşlardan itibaren ekran önünde olan Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinde evlendi. Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Akkaş ile Alkan'ın arkadaşları da katıldı. Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından yayınladı.



                OYUNCULUĞA GERİ DÖNÜYOR
                Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, oyunculuğa dönüş sinyali verdi. Geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, "Yeni bir sinema filmim olacak. Bir de televizyon filmi yapmak istiyorum" dedi. 'Murat Dalkılıç ile tekrar barıştı' haberleri çıkan güzel oyuncu bu konuyla ilgili de, "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse ederim" diyerek hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.
                Doğan SAVAŞ



                    YANGIN YERİ!
                    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla yine ortalığı yaktı geçti. Seksi pozlar veren güzel oyuncu, takipçilerini mest etti. Instagramdan yayınladığı son fotoğrafa beğeni yağdı. Hayranları, Sarıkaya'ya kalp ve alev emojileriyle birlikte "Buralar yangın yeri" yorumları yapıldı.



                    ESRA EROL KLASİĞİ
                    Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program, 2 Şubat Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, "Esra Erol'da" Tüm Kişiler kategorisinde %7,06 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı alarak birinci oldu.



                    ÖLÜMDEN DÖNDÜ
                    Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Yürümekte zorlanan Güleryüz "Apandisitim patlamış. 8 gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Tüm kana karışmıştı. Uzun süre sonra onu temizlediler." dedi. Özder, süreç için "Sinan'ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, ameliyata alıyoruz dedikler." dedi. Güleryüz "Ben gaz sancısı sandım. Ölümden döndüm adeta. Kendime sordum hatta 'Ben ölsem, Özge ve kızıma ne olacak?' diye. Çok zor bir süreçti benim için." dedi. İkili ilaçlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.



                        YENİ İMAJ!
                        Ziynet Sali geçtiğimiz gün bir tiyatro oyunu öncesi Mecidiyeköy'deki bir AVM'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte "İmparator" oyununu izlemeye gelen sanatçı, "İngiliz stilinde şapkamı taktım geldim Martta yeni bir imaj yaratacağım" dedi.



                        YÜKSEK ENERJİ
                        Murat Balcı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Enerjisiyle büyük beğeni toplayan Balcı, sevilen şarkılarını kendisini sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

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                        Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Fahriye Evcen'ın Karanla imtihanı!
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