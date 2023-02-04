Güzel oyuncu Fahriye Evcen'ın Karanla imtihanı!

İkinci bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte dinozor şovun gösterisini izledi. Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen Fahriye Evcen, oğlu Karan ağlamaya başlayınca susturmak için büyük çaba sarf etti. İkinci oğlu Kerem'in doğumu sonrası yaşadıklarını muhabirlere paylaşan Evcen, Karan'ın ağlaması üzerine röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı. (Aydın HAMZA)
SOĞUK SAVAŞ
Seçkin Piriler, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Survivor'a gittiği sırada çocuklarını babaları Kaan Tangöze'ye bırakan Piriler, "Döndükten sonra ya da giderken Kaan Bey ile konuştunuz mu?" sorusuna, "Ben Kaan ile konuşmadım. Zaten babaları görmek istediği zaman alıyor ve görüyor." diye konuştu. Doğan SAVAŞ
KÜRK BİLMECESİ
Gülşah Saraçoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Eczane önünde görüntülenen Saraçoğlu, "Her şey yolunda. İşlerimiz devam ediyor" diye konuştu. Saraçoğlu, eczanenin önünde elinde bir ilaç kutusuyla tanıtım videosu çekti. Ünlü modacı, arkadaşının elinde bulunan ve kendisine ait olan kürkün gerçek olup olmadığına ise yanıt vermedi.
Doğan SAVAŞ