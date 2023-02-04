Güzel oyuncu Fahriye Evcen'ın Karanla imtihanı!





ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Yürümekte zorlanan Güleryüz "Apandisitim patlamış. 8 gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Tüm kana karışmıştı. Uzun süre sonra onu temizlediler." dedi. Özder, süreç için "Sinan'ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, ameliyata alıyoruz dedikler." dedi. Güleryüz "Ben gaz sancısı sandım. Ölümden döndüm adeta. Kendime sordum hatta 'Ben ölsem, Özge ve kızıma ne olacak?' diye. Çok zor bir süreçti benim için." dedi. İkili ilaçlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.