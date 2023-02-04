Aşkları sokaklara taştı! Zeynep Bastık yeni sevgilisi Dj Artz’la İrem Derici ise sır aşkı Atakan Işıktutan'la yakalandı

İlk olarak Takvim Gazetesi'nin duyurduğu Zeynep Bastık ve Dj Artz aşkı gün yüzüne çıktı.
Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı.
İlk olarak Takvim Gazetesi'nin duyurduğu Zeynep Bastık ve Dj Artz aşkı gün yüzüne çıktı.
Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı.
AŞIK GÜLÜŞÜ
Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Dj Artz ile sabahın ilk ışıklarına kadar Bomonti'de bir mekanda eğlenen Zeynep Bastık, mekan çıkışı sevgilisi ile birlikte araca binerek hızla uzaklaştı.
Bastık ve Dj Artz'i haberciler Şişli ışıklarda yakalamayı başardı. Patlayan flaşlara kahkahalarla gülen Bastık'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. İlk kez görüntülenen çiftin aşkı da belgelenmiş oldu.
ORTAYA ÇIKTILAR
İrem Derici, önceki gece haklarında aşk dedikoduları çıkan sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte Kuruçeşme'deydi.
Önceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Işıktutan ile sosyal medyada aynı gönderileri paylaşınca Rizeli sevgili açığa çıkmıştı. Mekandan ilk olarak ayrılan Derici, çıkışta "Atakan Bey ile beraberdiniz, artık aşk doğrulandı diyebilir miyiz?" sorusuna "Bilemiyorum" yanıtını vererek oradan ayrıldı.
Ardından birkaç dakika sonra da mekandan çıkan Atakan Işıktutan ise aşk sorularına "Arkadaşlar ben alışık değişim böyle kameralara, teşekkür ederim. Rizelilere selamlar" dedi ve kahkaha attı.
İSTANBUL GECELERİNDE YENİ BAŞLANGIÇLAR
İstanbul sokaklarında geçtiğimiz gün yeni aşklar ortaya çıktı. Hem İrem Derici hem de Zeynep Bastık yeni sevgilileriyle görüntülendi.