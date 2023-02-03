ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal'la Etiler'de görüntülendi. İki buçuk yaşındaki büyük kızları Lalin'i üç yaşında kreşe başlatma kararı alan ünlü çift, geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Tüm ebeveynler gibi konuyla ilgili hayli titiz davranan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse Etiler ve civarındaki tüm ana okullarını gezip detaylı bilgi aldı.
HER ZAMANKİ GİBİ NAZİK
İnce eleyip sık dokuyan ikili, araçlarına bindikleri anda camlarını açarak gazetecileri selamladı. Ünlü çift, her zamanki nezaketleriyle de bir kez de muhabirlerin gönüllerini fethetti.
- Saklambaç
- 03.02.2023 Gazete
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 2.5 yaşına gelen büyük kızları Lalin için kreş kararı aldı
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu da tüm ebeveynler gibi titiz... 2.5 yaşına gelen büyük kızları Lalin’i kreşe gönderme kararı alan ünlü çift, önceki gün neredeyse Etiler ve civarındaki tüm ana okullarını büyük bir dikkatle inceledi.
ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal'la Etiler'de görüntülendi. İki buçuk yaşındaki büyük kızları Lalin'i üç yaşında kreşe başlatma kararı alan ünlü çift, geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Tüm ebeveynler gibi konuyla ilgili hayli titiz davranan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse Etiler ve civarındaki tüm ana okullarını gezip detaylı bilgi aldı.