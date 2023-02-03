Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 2.5 yaşına gelen büyük kızları Lalin için kreş kararı aldı

ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün eşi Sinem Kobal'la Etiler'de görüntülendi. İki buçuk yaşındaki büyük kızları Lalin'i üç yaşında kreşe başlatma kararı alan ünlü çift, geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Tüm ebeveynler gibi konuyla ilgili hayli titiz davranan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse Etiler ve civarındaki tüm ana okullarını gezip detaylı bilgi aldı.



HER ZAMANKİ GİBİ NAZİK

İnce eleyip sık dokuyan ikili, araçlarına bindikleri anda camlarını açarak gazetecileri selamladı. Ünlü çift, her zamanki nezaketleriyle de bir kez de muhabirlerin gönüllerini fethetti.

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