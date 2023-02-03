Didem Soydan, Burak Deniz’le olan ayrılığı hakkında konuştu!





DEĞİŞMEZ BİRİNCİ

ATV'nin 'zirvenin sahibi' unvanı değişmiyor... Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1, Prime Time – Tüm Kişiler ve Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. atv, 1 Şubat'ta da yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %5,96 izlenme oranı ve %32,77 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti. Esra Erol'da Tüm Kişiler kategorisinde %7,13 izlenme oranı ve %26,38 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.