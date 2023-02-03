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    Didem Soydan, Burak Deniz’le olan ayrılığı hakkında konuştu!

    Didem Soydan, Burak Deniz’le ayrılmasının ardından şunları söyledi: İlişkiler yeri gelir biter. İşte sizler için derlediğimiz 3 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Yaşandı bitti

    Didem Soydan önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Soydan, "Burak Deniz'in rol aldığı Şahmaran dizisini izlediniz mi?" sorusuna, "Burak ile birlikte olduğum dönemde ben de setlere gittim. Çekimleri gördüm, harika bir iş yaptılar" dedi. "Burak Deniz'le uzun süreli bir ilişki yaşadınız. Bu ayrılık sizi nasıl etkiledi?" sorusuna da cevap veren ünlü model, "Biz kocaman insanlarız, ilişkiler yaşanır ve yeri gelir biter" diyerek saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını söyledi. Doğan SAVAŞ



    START VERDİ
    Şarkıcılık kariyerine start veren oryantal Didem, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Didem, "ilk kez çıkacağım ve ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" dedi. Didem, bir çok dostunu da davet ettiğini dile getirirken sahnesine gelmeyen dostları için ise, "Ben davet ettim. Gelmek istemeyen gelmesin" diyerek restini de çekti. Doğan SAVAŞ



    ÇAĞLA 'KAS'ILDI
    Son günlerin gözde ismi Çağla Şıkel, önceki gün yeni aşkı Nail Gönenli ile Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü model, iddiaya göre Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkındaki çirkin sözlerinin hemen ardından avukat olan aşkıyla bir araya gelip açacağı davanın detaylarını konuştu. Bu arada mekan çıkışı Mali ve aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan 44 yaşındaki model, karın kaslarıyla yine şov yaptı. Aydın HAMZA



        KUCAK DOLUSU SEVGİ
        Aynur Aydın, önceki gün Ankara'da sokak hayvanlarının bakımını üstlenen bir köyü ziyaret etti. Hayvanseverliği ve bu yönde yaptığı yardımlarla dikkat çeken şarkıcı, terkedilmiş hayvanlarla uzunca bir süre geçirerek duygu dolu anlar yaşadı. Ankaralı hayvanseverlerle de bir araya gelen Aydın, sokak hayvanları için yeni adımlar atacağını söyledi.



        BOL KALPLİ GECE
        Uzun zamandır magazin basınından uzak kalan sanatçı Ayla Çelik, önceki akşam Ortaköy'de bir mekanda sahnedeydi. Çelik'i 2018 yılından beri aşk yaşadığı Barbaros Utku da yalnız bırakmadı. Çelik, bir ara kendisini en ön masadan izleyen sevgilisine bakarak, "Daha bi aşık" isimli şarkısını söyleyip, elleriyle kalp işareti yaptı. Doğan SAVAŞ



        SÜRPRİZ KUTLAMA
        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, önceki akşam Kuruçeşme' de bir mekanda eşi Ece Tosun'a sürpriz doğum günü partisi yaptı. İkiliyi bu özel günlerinde yakın dostları, Dorukhan Toköz, Serkan Çayoğlu, Necip Uysal, Yasin ve Ceyda Becek çifti yalnız bırakmadı. Doğan SAVAŞ



            ALTIN ÇOCUK
            Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak dizer çifti, herkesin ilgi odağı oldu. Son olarak Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni pozları "Maşallah" dedirtti. Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin pozlarına babası gibi sarı saçları damga vurdu.



            EKONOMİK KIZ
            Son dönemde ikinci el kıyafetlere yönelen Nil Karaibrahimgil, 2023 mottosunu belirledi. Hem ekonomik hem de iklim krizi nedeniyle gereksiz alışveriş yapmayan güzel müzisyenin yeni yıl için aldığı kararı dikkat çekici. Beş yeni ve dört ikinci el kıyafet alacak olan Nil Karaibrahimgil, sebze ağırlıklı beslenecek.



            DEĞİŞMEZ BİRİNCİ
            ATV'nin 'zirvenin sahibi' unvanı değişmiyor... Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ABC1, Prime Time – Tüm Kişiler ve Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. atv, 1 Şubat'ta da yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %5,96 izlenme oranı ve %32,77 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti. Esra Erol'da Tüm Kişiler kategorisinde %7,13 izlenme oranı ve %26,38 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.



                HIZLI START
                Son dönemin başarılı ismi Begüm Obiz, geçtiğimiz akşam İstanbul'da özel bir gecede sahne aldı. Lacivert elbisesi ve aksesuarlarıyla çok şık görünen Obiz, "2023 hem moral olarak bana hem de yoğun konser takvimimizden dolayı işlerime uğurlu geldi" dedi.



                HAKKIYLA KAZANDI
                13.'sü düzenlenen WBF Türkiye 2023 Uluslararası İstanbul Açık Tavla Turnuvası'na Burak Hakkı damgasını vurdu. 27 ülkeden 190 yarışmacının katıldığı turnuvada ünlü oyuncu, Gürcü ileri usta Kakhaber Natchkebia'yı mağlup etti. Burak Hakkı, turnuvayı namağlup olarak tamamladı.

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                Haberler Saklambaç Didem Soydan, Burak Deniz’le olan ayrılığı hakkında konuştu!
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