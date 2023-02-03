Didem Soydan, Burak Deniz’le olan ayrılığı hakkında konuştu!

Didem Soydan önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Soydan, "Burak Deniz'in rol aldığı Şahmaran dizisini izlediniz mi?" sorusuna, "Burak ile birlikte olduğum dönemde ben de setlere gittim. Çekimleri gördüm, harika bir iş yaptılar" dedi. "Burak Deniz'le uzun süreli bir ilişki yaşadınız. Bu ayrılık sizi nasıl etkiledi?" sorusuna da cevap veren ünlü model, "Biz kocaman insanlarız, ilişkiler yaşanır ve yeri gelir biter" diyerek saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını söyledi. Doğan SAVAŞ
START VERDİ
Şarkıcılık kariyerine start veren oryantal Didem, önceki gün Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Didem, "ilk kez çıkacağım ve ağlamamak için kendimi zor tutuyorum" dedi. Didem, bir çok dostunu da davet ettiğini dile getirirken sahnesine gelmeyen dostları için ise, "Ben davet ettim. Gelmek istemeyen gelmesin" diyerek restini de çekti. Doğan SAVAŞ
ÇAĞLA 'KAS'ILDI
Son günlerin gözde ismi Çağla Şıkel, önceki gün yeni aşkı Nail Gönenli ile Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü model, iddiaya göre Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkındaki çirkin sözlerinin hemen ardından avukat olan aşkıyla bir araya gelip açacağı davanın detaylarını konuştu. Bu arada mekan çıkışı Mali ve aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan 44 yaşındaki model, karın kaslarıyla yine şov yaptı. Aydın HAMZA