Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin kaçışı! Eser Yenenler'in galasında...





Bunun nedeni ise sonradan anlaşıldı. İddiaya göre Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir, katılacakları galanın davetli listesinde kimlerin olduğunu öğrendi. Listede ünlü müzisyenin, evlenmeden önce uzun yıllar aşk yaşadığı Yağmur Tanrısevsin de vardı.