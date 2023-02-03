Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin kaçışı! Eser Yenenler'in galasında...

Kadrosunda Eser Yenenler'in de olduğu filmin önceki akşamki galasında gözler Yenenler'in sıkı dostu Oğuzhan Koç'u aradı. Ancak "Üç Adam"ın diğer üyesi İbrahim Büyükak'a rağmen Koç, Yenenler'in yanında yoktu.
Bunun nedeni ise sonradan anlaşıldı. İddiaya göre Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir, katılacakları galanın davetli listesinde kimlerin olduğunu öğrendi. Listede ünlü müzisyenin, evlenmeden önce uzun yıllar aşk yaşadığı Yağmur Tanrısevsin de vardı.
Güzel oyuncuyla aynı davette olmayı istemeyen ünlü çift de son anda plan değişikliği yapıp gala yerine bir mekanda eğlenmeye gitti.