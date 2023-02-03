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    Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin kaçışı! Eser Yenenler'in galasında...

    Oğuzhan Koç, önceki akşam sıkı dostu Eser Yenenler’in yeni filminin galasına eşi Demet Özdemir’le gitmekten son anda vazgeçti. Ünlü çift, davetli listesinde Yağmur Tanrısevsin’in de olduğunu öğrenince son anda plan değiştirdi.

    Doğan Savaş
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    Kaçış ’Yağmur’u

    Kadrosunda Eser Yenenler'in de olduğu filmin önceki akşamki galasında gözler Yenenler'in sıkı dostu Oğuzhan Koç'u aradı. Ancak "Üç Adam"ın diğer üyesi İbrahim Büyükak'a rağmen Koç, Yenenler'in yanında yoktu.



    Bunun nedeni ise sonradan anlaşıldı. İddiaya göre Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir, katılacakları galanın davetli listesinde kimlerin olduğunu öğrendi. Listede ünlü müzisyenin, evlenmeden önce uzun yıllar aşk yaşadığı Yağmur Tanrısevsin de vardı.



    Güzel oyuncuyla aynı davette olmayı istemeyen ünlü çift de son anda plan değişikliği yapıp gala yerine bir mekanda eğlenmeye gitti.



        'HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL'
        Yıldız Tilbe'yi dinledikten sonra mekandan çıkarken görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, hızlı adımlarla yürüdü.



        Bu arada Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan "Teknelerin yaz sezonundaki kiralama fiyatlarını fazla buldukları için tekne almaya karar verdiler" şeklindeki haber hatırlatılınca gülerek şöyle dedi: ""Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil..."

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        Haberler Saklambaç Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin kaçışı! Eser Yenenler'in galasında...
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