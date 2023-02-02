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    Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinden şaşırtan haber!

    Geçtiğimiz Nisan’dan beri aşk yaşayan Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinde işler karıştı. Evlilik haberi beklenen çiften ayrılık haberi geldi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

    Evlilik planı ’Durdu’

    Geçtiğimiz Nisan'dan beri aşk yaşayan Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinden şaşırtan haber... Durdu ile yılbaşında Dubai'de evlilik teklif ettiği güzel oyuncudan evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Serkan Mehmet Durdu'nun Bestemsu Özdemir'i Instagram'da takipten çıkması ve birlikte olan fotoğraflarını profilinden kaldırması ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.



    YİNE ÇOK HAVALI
    Oyunculuğa ara veren ve reklam filmlerinde boy gösteren Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Giydikleriyle gündemden düşmeyen Uzerli, son olarak turkuaz renkli kıyafetiyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Derin göğüs dekolteli bu havalı pozları binlerce beğeni aldı.



    NAZLI SINIFTA KALDI
    Hacı Sabancı evliliği sonrası şöhreti yakalayan Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün evinden bu kareyi paylaşan sosyetik güzelin, yaklaşık 29 bin TL olan Versace büstiyerinin başrolde olduğu kombini, büyük bir kesim tarafından beğenilmedi.



        YILDIZI DÜŞÜK!
        Özlem Yıldız'ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, önce minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Ardından Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. Güzel sunucu, dün sabah ise yüzündeki şişliği görünce şoke oldu. Özlem Yıldız, sosyal medyadan "Yaklaşık 2 haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." diyerek kötü gidişe isyan etti.



        UYKUCU ŞİRİN
        Dünyaca ünlü dinozor şovu Dinosaurs World Live, önceki gün İstanbul'da izleyicilerle buluştu. Gösterime ünlü isimler çocuklarıyla katıldı. Berfu Yenenler, röportaj verdiği sırada kucağında uyuyan oğlunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Horla bir de oğlu" esprisinde bulundu.



        ÖZEL ŞOFÖR TUTTU
        Berkay, geçtiğimiz gece Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda polisin dur ihtarına uymamış, yakalanınca ise alkol metreyi üflemek istememişti. Kaçmaya çalışırken yakalanan Berkay'ın ehliyetine 2 yıl el konulmuştu. Ehlıyeti kaptırdığı gibi özel şoför tutan Berkay, basın mensuplarının "Geçen hafta ehliyetinizi kaptırmıştınız, bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna, şoförünü göstererek, "Gördüğünüz gibi artık böyleyim" dedikten sonra özel şoförünün kullandığı araç ile evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



            LONDRA KUMRULARI
            Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşkları evliliğe doğru giden Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, İngiltere'ye demir attı. Korkmaz'ın Londra'da gittiği dil kursu nedeniyle bir süredir burada olan çift, önceki gün gittikleri yemekten de böyle selfie paylaştı.



            BEDEL ÖDEME VAKTİ
            ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak", bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder.



            ALIŞVERİŞ ŞIKLIĞI
            Linet, önceki gün İstinye'deydi. Şık ve zarif tarzıyla objektiflere takılan ünlü şarkıcı, "Her şey yolunda arkadaşlar, kendime vakit ayırmak istedim. Biraz alışveriş yaptım" dedikten sonra objektiflere poz verdi.



                PONÇİK KEYİFTE
                Demet Akalın, kızı Hira ve köpekleriyle beraber önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Minik Hira, alışveriş merkezinde köpeklerin yerde dolaşmasının yasak olması nedeniyle Ponçik'i pusetinde gezdirdi. Lüks markalara ve alışverişe düşkünlüğüyle bilinen Demet Akalın da kızına şimdiden bu tutkusunu aşılayarak beraber bol bol alışveriş yaptı.

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                Haberler Saklambaç Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinden şaşırtan haber!
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