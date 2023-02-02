Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinden şaşırtan haber!





YILDIZI DÜŞÜK!

Özlem Yıldız'ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, önce minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Ardından Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. Güzel sunucu, dün sabah ise yüzündeki şişliği görünce şoke oldu. Özlem Yıldız, sosyal medyadan "Yaklaşık 2 haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." diyerek kötü gidişe isyan etti.