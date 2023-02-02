Geçtiğimiz Nisan'dan beri aşk yaşayan Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu cephesinden şaşırtan haber... Durdu ile yılbaşında Dubai'de evlilik teklif ettiği güzel oyuncudan evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Serkan Mehmet Durdu'nun Bestemsu Özdemir'i Instagram'da takipten çıkması ve birlikte olan fotoğraflarını profilinden kaldırması ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.
YİNE ÇOK HAVALI
Oyunculuğa ara veren ve reklam filmlerinde boy gösteren Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Giydikleriyle gündemden düşmeyen Uzerli, son olarak turkuaz renkli kıyafetiyle verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Derin göğüs dekolteli bu havalı pozları binlerce beğeni aldı.
NAZLI SINIFTA KALDI
Hacı Sabancı evliliği sonrası şöhreti yakalayan Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önceki gün evinden bu kareyi paylaşan sosyetik güzelin, yaklaşık 29 bin TL olan Versace büstiyerinin başrolde olduğu kombini, büyük bir kesim tarafından beğenilmedi.