Zeynep Bastık bakın gönlümü kime kaptırdı!

Pop müziğin son dönemdeki en gözde isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini resmen noktaladı.
Ayrılığın ardından adı Uraz Kaygılaroğlu ve yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı yazılan ünlü popçunun adı, bu kez de müzik piyasasının yakından tanıdığı bir isimle anıldı.
BİR YILDAN UZUN SÜRDÜ
Instagram'daki 'Blogyagmuru' profilinin iddiasına göre 29 yaşındaki Bastık, DJ Artz diye tanınan Efe Çelik'le aşk yaşıyor. Genç müzisyen, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti.