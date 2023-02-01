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    Zeynep Bastık bakın gönlümü kime kaptırdı!

    Boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Zeynep Bastık, şimdi de gönlünü DJ Artz ile tanınan Efe Çelik'e kaptırdı. Çelik'in daha önce de Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşaması, "ikıncı zeynep devrı" esprisi yaptırdı.

    Efelendi!

    Pop müziğin son dönemdeki en gözde isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini resmen noktaladı.

    Ayrılığın ardından adı Uraz Kaygılaroğlu ve yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı yazılan ünlü popçunun adı, bu kez de müzik piyasasının yakından tanıdığı bir isimle anıldı.

    BİR YILDAN UZUN SÜRDÜ
    Instagram'daki 'Blogyagmuru' profilinin iddiasına göre 29 yaşındaki Bastık, DJ Artz diye tanınan Efe Çelik'le aşk yaşıyor. Genç müzisyen, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti.
        ’Bild’iniz beyler!
        Haberler Saklambaç Zeynep Bastık bakın gönlümü kime kaptırdı!
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