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    Şevval Şahin'in ince beli hakkında şaşırtan iddia: Kaburgalarını mı aldırdı?

    Estetik harikası Şevval Şahin’in bu kez belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı ileri sürüldü. 23 yaşındaki modelin anatomik görüntüsü de sosyal medyada iddiaları alevlendirdi.

    Belli ki estetik!

    2018'de katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, asıl gündemi sonradan yaptırdığı estetik operasyonlarıyla yarattı. Bir süredir Tayland'da tatilde olan 23 yaşındaki ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

    Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Daha önce burnundan iki kere operasyon geçiren modelin, belini inceltmek için 'kaburga aldırma' operasyonu geçirdiği de iddia edildi.

    ŞEYMA DA MI YAPTIRDI?
    Sosyal medyada gündem yaratan bu iddiaya fenomen Meriç Keskin de dahil olup "Hepimizin bildiği 'Ş' harfli birinin kaburgalarını aldırdığını duymuştum acaba Şevval'de mi aldırdı?" yorumu yaparak Şeyma Subaşı'nı kast etti.

        Bu arada genel anesteziyle yapılan bel inceltme estetiğinde kaburgaların tam olarak alınması söz konusu değil. Sadece ön taraftan birleşmeyen 11. ve 12. kaburga kemiklerinin konumu değiştirilir.

        Ünlü modelin, bel inceltme estetiğini yurt dışında yaptırdığı iddia ediliyor. Miss Turkey 2018 seçilen Şevval Şahin, estetiksiz görüntüsüyle uzun süre gündem yaratmıştı.

        Şahin, bir süredir sevgilisiyle Tayland'da tatilde...
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        ’Bild’iniz beyler!
        Haberler Saklambaç Şevval Şahin'in ince beli hakkında şaşırtan iddia: Kaburgalarını mı aldırdı?
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