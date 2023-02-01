Şevval Şahin'in ince beli hakkında şaşırtan iddia: Kaburgalarını mı aldırdı?

Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Daha önce burnundan iki kere operasyon geçiren modelin, belini inceltmek için 'kaburga aldırma' operasyonu geçirdiği de iddia edildi.