Hadise Açıkgöz 40 milyona yalı almıştı! Mehmet Dinçerler bakın yeni evine ne kadar ödedi

Evlilikleri boşanma süreçleri ve ardından gelen ihanet iddialarıyla son dönemin en çok konuşulan ikililerinden olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, kesenin ağzını iyice açtı.
Boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan Hadise, geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi almış ve "Yeni evim bana hayırlı olsun" demişti.
Boşandıktan sonra işlerini iyice büyüten Mehmet Dinçerler de adeta Hadise'ye nispet yaparcasına kendisine tam 60 milyon TL'ye lüks bir villa aldı. Bununla da yetinmeyen Dinçerler, villasının dekorasyonu için 15 Milyon TL daha harcadı.