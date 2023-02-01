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    Hadise Açıkgöz 40 milyona yalı almıştı! Mehmet Dinçerler bakın yeni evine ne kadar ödedi

    Evliliklerini geçtiğimiz Kasım ayında noktalayan Hadise Açıkgöz ve Mehmet Dinçerler kendilerini ödüllendirdi. 40 milyona yalı alan Açıkgöz'e, Dinçerler 60 mılyonluk saray yavrusuna sahip olarak cevap verdi.

    İkisi de evlendi!

    Evlilikleri boşanma süreçleri ve ardından gelen ihanet iddialarıyla son dönemin en çok konuşulan ikililerinden olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, kesenin ağzını iyice açtı.

    Boşandıktan sonra sahnelere hızlı bir dönüş yapan Hadise, geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi almış ve "Yeni evim bana hayırlı olsun" demişti.

    Boşandıktan sonra işlerini iyice büyüten Mehmet Dinçerler de adeta Hadise'ye nispet yaparcasına kendisine tam 60 milyon TL'ye lüks bir villa aldı. Bununla da yetinmeyen Dinçerler, villasının dekorasyonu için 15 Milyon TL daha harcadı.

        Haberin 'gazetemagazin'de yer alması üzerine de espriler havada uçuştu. Sosyal medyada "Mehmet, Hadise'den robot süpürgesini demek ki bu büyük villası için geri almış" esprileri yapıldı.

        Sosyal medyada Dinçerler için, "60 milyona villa alıyorsun ama robot süpürgenin peşine düşmüştün" yorumları yapıldı.
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        Haberler Saklambaç Hadise Açıkgöz 40 milyona yalı almıştı! Mehmet Dinçerler bakın yeni evine ne kadar ödedi
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