Hadise Açıkgöz 40 milyona yalı almıştı! Mehmet Dinçerler bakın yeni evine ne kadar ödedi

Boşandıktan sonra işlerini iyice büyüten Mehmet Dinçerler de adeta Hadise'ye nispet yaparcasına kendisine tam 60 milyon TL'ye lüks bir villa aldı. Bununla da yetinmeyen Dinçerler, villasının dekorasyonu için 15 Milyon TL daha harcadı.