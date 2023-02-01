9 günde adeta dünya turu yaptı! 46 yaşındaki Burcu Esmersoy tam 35 bin 135 kilometre kat etti!

ENERJİSİYLE ALKIŞI ALDI

Burcu Esmersoy, burada da boş durmadı ve özel etkinliklere katıldı. Önceki gün Türkiye'ye dönen güzel sunucu, böylece sadece dokuz günde 20 bin 832 mil yani 35 bin 135 kilometre yol kat etmiş oldu.