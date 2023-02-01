9 günde adeta dünya turu yaptı! 46 yaşındaki Burcu Esmersoy tam 35 bin 135 kilometre kat etti!

Magazin dünyasının en çalışkan isimlerinin başında gelen Burcu Esmersoy, "2023'te de durmak yok" der gibiydi... 46 yaşındaki sunucu, 10 gün önce Fransa'nın ünlü şehri Lyon'a gitti.
Buradaki işlerini hızlıca bitiren Esmersoy, bu kez başka bir etkinlik için Dubai'ye uçtu. Burada da çok özel reklam çekimleri yapan güzel yıldızın sonraki durağı ise Avustralya'nın Melbourne şehri oldu.
ENERJİSİYLE ALKIŞI ALDI
Burcu Esmersoy, burada da boş durmadı ve özel etkinliklere katıldı. Önceki gün Türkiye'ye dönen güzel sunucu, böylece sadece dokuz günde 20 bin 832 mil yani 35 bin 135 kilometre yol kat etmiş oldu.