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    Yağmur Ünal ve İzi Hekimoğlu ile ilgili sürpriz iddia! Türkan Şoray...

    Yağmur Ünal ile bir süredir beraber olduğu kendisinden yaşça büyük İzi Hekimoğlu hakkında sürpriz iddia... İkili, Ünal’ın annesi Türkan Şoray’ın da onayıyla bu yaz evlenmeyi planlıyor.

    Evliliğe ’izi’n çıktı!

    Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı başaran ünlülerden. Son dönemde yapımcılıktaki başarısıyla da adından söz ettiren 37 yaşındaki güzel, bir yılı aşkın süredir sosyetik İzi Hekimoğlu ile aşk yaşıyor.



    Geçtiğimiz yazın büyük bir bölümünü 60'lı yaşlarındaki sevgilisinin lüks yatında geçiren Yağmur Ünal, iş insanıyla da ABD'nin çılgın festivali Burning Man'e gitmişti.



    İkilinin aşkı, aradaki yaş farkı yüzünden epey konuşuldu. Dedikodulara göre; İzi Hekimoğlu'nun kızı Yasemin, bu ilişkiye ilk başta şiddetle karşı çıktı. Ancak daha sonra, sular duruldu.



        SULTAN'DAN BASKI...
        Yeni iddiaya göre ise anne Türkan Şoray, kızına evlenmesi konusunda baskı yapmaya başladı.



        Yağmur'un mutlu bir yuva kurduğunu görmek isteyen Sultan'a müjdeli haber geldi. Sosyetede konuşulanlara göre Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu, bu yaz Bodrum'da dostları arasında yapılacak bir törenle dünya evine girmeyi planlıyor.

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        Haberler Saklambaç Yağmur Ünal ve İzi Hekimoğlu ile ilgili sürpriz iddia! Türkan Şoray...
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