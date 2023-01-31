Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı başaran ünlülerden. Son dönemde yapımcılıktaki başarısıyla da adından söz ettiren 37 yaşındaki güzel, bir yılı aşkın süredir sosyetik İzi Hekimoğlu ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz yazın büyük bir bölümünü 60'lı yaşlarındaki sevgilisinin lüks yatında geçiren Yağmur Ünal, iş insanıyla da ABD'nin çılgın festivali Burning Man'e gitmişti.
İkilinin aşkı, aradaki yaş farkı yüzünden epey konuşuldu. Dedikodulara göre; İzi Hekimoğlu'nun kızı Yasemin, bu ilişkiye ilk başta şiddetle karşı çıktı. Ancak daha sonra, sular duruldu.