



Yağmur'un mutlu bir yuva kurduğunu görmek isteyen Sultan'a müjdeli haber geldi. Sosyetede konuşulanlara göre Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu, bu yaz Bodrum'da dostları arasında yapılacak bir törenle dünya evine girmeyi planlıyor.

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