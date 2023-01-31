Şeyma Subaşı’nın hızına yetişilmiyor! Gündüz müze akşam mekanda eğlence

Amerika-İstanbul arası mekik dokuyan Şeyma Subaşı, önceki gece Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Şu sıralar Mısırlı sevgilisi Meedo ile evlilik hazırlığına giren Subaşı, düğün ve ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Arabadan inmesiyle mekana girmesi saniyeler süren Subaşı'nın aceleci tavırları dikkat çekti. Bu arada gündüz Melisa ile zaman geçiren Subaşı, kızıyla birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni gezdi. Müzede bol bol fotoğraf çektiren anne-kız, bu anlarını da sosyal medyadan paylaştı. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, "Melisa'nın her gün yeni bir şeyler öğrendiği görmek ne kadar güzel" notunu düştü. (Doğan SAVAŞ)