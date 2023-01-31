Şeyma Subaşı’nın hızına yetişilmiyor! Gündüz müze akşam mekanda eğlence

Amerika-İstanbul arası mekik dokuyan Şeyma Subaşı, önceki gece Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Şu sıralar Mısırlı sevgilisi Meedo ile evlilik hazırlığına giren Subaşı, düğün ve ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Arabadan inmesiyle mekana girmesi saniyeler süren Subaşı'nın aceleci tavırları dikkat çekti. Bu arada gündüz Melisa ile zaman geçiren Subaşı, kızıyla birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni gezdi. Müzede bol bol fotoğraf çektiren anne-kız, bu anlarını da sosyal medyadan paylaştı. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, "Melisa'nın her gün yeni bir şeyler öğrendiği görmek ne kadar güzel" notunu düştü. (Doğan SAVAŞ)
BAŞKASI OLMA KENDİN OL!
Bengü, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, genç şöhret adaylarına tavsiyelerde bulundu. Bengü, "Genç arkadaşlarıma, kendileri olmalarını tavsiye ederim. Ben her zaman kendim oldum, ne hissedersem onu söyledim, kendime yakışan şarkıları seçtim." dedi.
SPORSUZ ASLA
Eski manken Demet Şener, fit görünmek için sporundan ödün vermiyor. Haftalık programı doğrultusunda sporunu aksatmayan Şener, bu anlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Instagram hesabından spor sonrası paylaşım yapan ünlü manken, "40 dakikalık koşu biter" notunu düştü.