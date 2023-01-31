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    Şeyma Subaşı’nın hızına yetişilmiyor! Gündüz müze akşam mekanda eğlence

    Şeyma Subaşı’nın hızına yetişilmiyor. Öğlen kızı Melisa ile müze gezen Subaşı, akşam ise arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Yoğun tempo

    Amerika-İstanbul arası mekik dokuyan Şeyma Subaşı, önceki gece Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Şu sıralar Mısırlı sevgilisi Meedo ile evlilik hazırlığına giren Subaşı, düğün ve ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Arabadan inmesiyle mekana girmesi saniyeler süren Subaşı'nın aceleci tavırları dikkat çekti. Bu arada gündüz Melisa ile zaman geçiren Subaşı, kızıyla birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni gezdi. Müzede bol bol fotoğraf çektiren anne-kız, bu anlarını da sosyal medyadan paylaştı. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, "Melisa'nın her gün yeni bir şeyler öğrendiği görmek ne kadar güzel" notunu düştü. (Doğan SAVAŞ)



    BAŞKASI OLMA KENDİN OL!
    Bengü, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, genç şöhret adaylarına tavsiyelerde bulundu. Bengü, "Genç arkadaşlarıma, kendileri olmalarını tavsiye ederim. Ben her zaman kendim oldum, ne hissedersem onu söyledim, kendime yakışan şarkıları seçtim." dedi.



    SPORSUZ ASLA
    Eski manken Demet Şener, fit görünmek için sporundan ödün vermiyor. Haftalık programı doğrultusunda sporunu aksatmayan Şener, bu anlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Instagram hesabından spor sonrası paylaşım yapan ünlü manken, "40 dakikalık koşu biter" notunu düştü.



        HASTANELİK OLDU
        Yakışıklı oyuncusu Tolgahan Sayışman, hastanelik oldu. Oynadığı dizide rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün gerçekleşen savaş sahnesinde, ayak bileğindeki ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı. Gerçekleşen yaralanma sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sayışman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        BAŞ BAŞA YEMEK
        Kısa süre önce babalık sevinci tadan Arda Türkmen, önceki gece fenomen eşi Melodi Elbirliler ile Etiler'deydi. Yemeğe geldiklerini söyleyen Türkmen ve eşi, "Arkadaşlar, Allah hepinize kolaylık versin. Çünkü hava gerçekten çok soğuk" dedi. Doğan SAVAŞ



        ELLERİYLE YEDİRDİ
        Duman grubunun solisti KAAN Tangöze, geçtiğimiz akşam çocukları ile birlikte Etiler'deydi. Çocuklarına bizzat elleri ile yemek yediren Tangöze'yi görenler, "Ne kadar da iyi bir babaymış" yorumunda bulundu. Doğan SAVAŞ



            HEDEF YÜKSEK
            DJ Burak Yeter, Miami'deki Cozmos TV'ye konuk oldu. Canlı yayında iddialı konuşan ünlü DJ, uzayda 55 Feet'te konser vereceğini açıkladı. İlk kez uzayda konser vererek rekor kırmaya hazırlanan Yeter, şimdiden çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



            SIRRI ANANASTA SAKLI
            Podyumların en gözde isimlerinden Tülin Şahin de son dönemin modasına uydu. Birçok ünlü isim gibi ananas sirkesini keşfeden 41 yaşındaki model, sabah ve akşamları bir bardak suyun içerisine yaklaşık iki yemek kaşığı ananas sirkesi ilave edip bunu tüketiyor. Uzmanlara göre ananas sirkesinin faydaları ise şöyle: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanserden korur. Cildi ve saçları canlandırır, güzelleştirir. Gençleştirici etkisi vardır. Kilo vermeye yardımcıdır.



            TATİL EĞLENCESİ
            Pelin Karahan, önceki gün çocukları ve kız kardeşi Eylül ile bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence merkezine gitti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere ailecek poz veren Karahan; "Çocuklarla tatilde. Biz de hep birlikte eğlenmeye geldik" dedi.



                DEFİLE ÖNCESİ MISIR
                Başarılı model Simge Ünal, geride bıraktığımız günlerde bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakında bin defile için Almanya'ya gideceğini ve işleri öncesi de bir tatil planı yaptığını söyleyen Ünal, "Mısır'a güneşlenmeye gideceğim" dedi.



                CEZAYİR TEHDİT ALTINDA
                ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle: Cezayir ve Firuze, hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur. Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken beklenmedik bir mesaj gelir...



                KIŞ GÜZELİ
                ATV ekranlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim"in yıldız oyuncusu Defne Samyeli karavandan fotoğraf paylaştı. Keyfi gayet yerinde olan Samyeli, tüylü şapkası ve renkli gözleriyle güzelliğini yine ortaya koydu. Instagramdan yayınladığı bu karesinin altına, "Karavan, kar ve bolca üşümece" notunu düşen yıldız isme beğeni yağdı.



                    ÇÖLDEKİ VAHA GİBİ
                    Güzellığiyle hep ön planda olan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan renkli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel sunucu kurak çöllerde çadırın altında verdiği pozlarla yine farkını konuşturdu. Esmersoy, binlerce beğeni alan fotoğrafına hayranları yorum yapmadan geçemedi. Ünlü sunucunun takipçileri, "Elbiseye ayrı bittim Burcu'ya ayrı", "Çölde bir vaha gibi" yorumları yaptı.



                    TARZ SİMGESİ
                    Bir süredir Miami'de tatilde olan popçu Simge, kuralını bozmadı. Son dönemde sahnede tercih ettiği cesur kıyafetleri kadar iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel şarkıcı, Miami'den paylaştığı bu kareyle yine Instagram'ı salladı.



                    REKOR İSTİYOR
                    Buray, 2023 yılının ilk konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Biletleri saatler öncesinden tükenen etkinlikte, dillere pelesenk olan şarkıları ile muhteşem bir sahne şovuna imza atan Buray, performansıyla da unutulmaz anların mimarı oldu. Başarılı sanatçı, ''Bu yılda konserden konsere koşarak rekorlar kırmak istiyoruz" dedi.



                        DERSİMİZ GÖRGÜ!
                        2017'de evlendiği Hakan Kosif'ten üç çocuğu olan Evelize Kosif, bir kez daha mütevazılığıyla gönülleri fethetti. Daha önce sosyal medyadan gelen reklam iş birliklerini "Pahalı kıyafetlerimi paylaşmaktan ya da insanlara alışveriş linkleri vermekten utanırım" diye geri çeviren Kosif, önceki gün ikizlerinin yaş gününü kutladı. İkizleri Eliza and Taylan'ın yaş günü kutlamasını evlerinde düzenleyen Evelize Kosif, görkemden kaçındı. Misafirlerine ev yapımı börek ve çay ikramında bulunan Brezilyalı gelin, süslemeyi de kendi elleriyle yaparak görgüsüz ünlülere ders verdi.



                        PAZAR MESAİSİ!
                        Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gününü müzisyen eşi Emir Ersoy'la beraber stüdyoda geçirdi. Kendisi de müziğe çok meraklı olan Bahadır, eşiyle de stüdyoda çalışırken böyle mutluluk selfie'si çekip Instagram'da paylaştı.



                        EZBERBOZAN KARE
                        Çok sık fotoğraf paylaşmayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, ezber bozdu. Geçtiğimiz gün yağmurlu havada dışarı çıkan ikili, şemsiye altında poz verdi. Aksakallı, Mola ile ınstagramın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafa, "Herkese iyi haftalar diliyorum" notunu düştü.



                            EĞİTİM ŞART
                            15 yıldır wellness ve yoga eğitmenliği yapan Ece Vahapoğlu, uzmanlığına dünyanın en iyi üniversitelerinden Yale'den aldığı yeni bir sertifika ekledi. İyi yaşam ve mutluluk konusunda online eğitim alıp, sınavlarını % 96 not ile geçen Vahapoğlu, sağlıklı yaşam konusundaki projelerine ağırlık verecek.

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                            Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı’nın hızına yetişilmiyor! Gündüz müze akşam mekanda eğlence
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