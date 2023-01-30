Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tom Brady'e Gisele Bündchen ayrılığı yaramadı! Tam yedi kilo verdi

    Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady'nın peri masallarını andıran evliliklerinin bitmesi, tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Tom Brady ise ayrılığın ardından tam yedi kilo verdi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Sarı fırtına!

    2009'da nikah masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 31 Ekim'de 13 yıllık evliliklerini bitirerek herkesi şoke etti. Bündchen, ayrılığın ardından gönlünü dövüş sporu eğitmeni Joaquim Valente'ne kaptırırken podyumlara da geri döndü. Tom Brady ise ayrılığın ardından tam yedi kilo verdi.



    BİRÇOK DEFA BULUŞTULAR
    Herkes "Gisele aşkı eritti" dediği sırada ünlü Amerikan futbolu oyuncusundan başka bir haber geldi. Dedikodulara göre 45 yaşındaki Tom Brady, 2016 yılının Slovakya Güzeli olan 26 yaşındaki Veronika Rajek ile boşanma sonrasında defalarca bir araya geldi.



    YOĞUN BAKIMDA
    Deniz Seki, yeni şarkısı öncesinde kendisini bakıma aldı. Bir süredir Bodrum'da olan ünlü şarkıcı, yoğun konser maratonu öncesinde yürüyüşlere başladığını söyleyip ekledi: "Sağlıklı yaşam için spor ve detokslar yapıyorum. Şahane bir konser turnesi bizi bekliyor."



        TUĞBA TÜKENDİ
        Popçu Tuğba Yurt, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Yurt, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde yorumladığı şarkıların yanı sıra Dilber Günel imzalı sahne kostümüyle de göz kamaştırdı.



        2023 HÜLYA
        Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Hülya Avşar, şaşırttı. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu gecede Özlem Kaya imzalı derin sırt dekolteli siyah elbiseyle sahneye çıkan Avşar Kızı, kısacık kestirdiği saçlarıyla da büyük beğeni topladı. Marka yüzü olduğu firmanın mücevherlerini de tercih eden ünlü sanatçı, 2023 boyunca da konser maratonuna hız kesmeden devam edecek. Hülya Avşar, bu hafta sonu da Kıbrıs'taki sevenleriyle buluşmanın hazırlığını yapıyor.



        ATİYE'YE NAZAR KAÇ YAZAR!
        Atiye, geçtiğimiz akşam Girne'deki bir otelde sahne aldı. Renkli kıyafetiyle göz kamaştıran güzel popçu, sahne öncesi soruları yanıtladı. "Rutin olarak her sahneden önce yaptığım gibi limon, zencefil ve baldan oluşan bitki çayımı içtim" diyen Atiye, ekledi: "Sahneye çıkmadan önce nazar duası okurum."



            'USULÜNCE YAŞIYORUZ'
            Uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile objektifler önüne çıkmaktan kaçınan Özge Ulusoy, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Ünlü model, "İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz. Gözlerden uzak, kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz" dedi.



            ANA HUZUR
            Pop müziğin güçlü ismi Merve Özbey, paylaşımıyla yüzleri gülümsetti. Minik oğlu Emir'le sahne öncesi çekilen bu karesini paylaşan Özbey'e takipçilerinden "Yorgun ama huzurlu anne" mesajları yağdı.



            AİLEYE GİRDİ
            Bir süredir adını Survivor yarışmasıyla duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, önceki gün Bodrum'a gitti. Ege'nin incisindeki sakinliğin keyfini süren genç kız, Poyraz'ın Bodrumlu olan ailesiyle de tanıştı.



                MORAL GECESİ
                Geçtiğimiz günlerde hem rahim hem de göğüs kanseri olduğunu açıklayan Nagihan Karadere, önceki akşam Demet Akalın şarkılarıyla moral buldu. Bir mobilya markasının 40. yılı dolayısıyla düzenlediği geceye katılan Milli sporcu, gece sonunda da çok sevdiği Akalın ile böyle neşeli poz verdi. (Doğan SAVAŞ)



                'DOĞRU KARAR'
                Önceki kşam bir davete katılan Merve Sevi, 'Barış Akarsu Merhaba' filmi hakkında konuştu. Filmde kendisinden hiç bahsedilmeyen güzel oyuncu, "Konuya büyük saygı duyduğumu bildikleri için, bahsetmeyerek bence doğru bir karar vermişler." (Doğan SAVAŞ)



                BERE İYİ BİRİ
                Rol aldığı projeler kadar sosyal medyadaki espri dolu paylaşımlarıyla da sevilen oyuncu Selin Şekerci, yine formundaydı. İstanbul'a beklenen soğuğun gelmesiyle beresini takan güzel oyuncu, bu karesine "Bere iyi biri" notu düştü.



                    TİTİZ DİLAN
                    İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan eşi Levent Dörter'i yalnız bırakmadı. Sahne öncesi bir araya gelen ünlü çiftten Dörter, "Her eve gittiğimde yeni bir elektrik süpürgesi açıyorum. Dilan çok titiz" diyerek güldürdü.



                    GÜLDÜREN DEDİKODU
                    Kerem Bürsin, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni projelerinin müjdesini veren ünlü oyuncu, kendi yazdığı bir senaryonun da olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic ile çıkan aşk dedikoduları sorulan Kerem Bürsin, "Öyle bir şey tok tabii ki de. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" diyerek güldü.



                    TABLO GİBİ!
                    Bülent Ersoy, önceki akşam Bahçeşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Siyah derin göğüs dekolteli Gülşah Saraçoğlu imzalı bir elbise giyen Diva, mekanı hınca hınç doldurdu. Bu arada Bülent Ersoy'un fotoğraflarındaki photoshop sonucu ortaya çıkan görüntüler "Tablo gibi" esprisi yaptırdı.



                        BABASINDAN ROL ÇALDI
                        Survivor macerası kısa sürede biten Ümit Erdim, önceki gün kızı Ses ile İstinye'de objektiflere takıldı. Yarışma için "Değişik bir tecrübe oldu, kısa sürdü ama güzeldi" demekle yetinen ünlü komedyenin gazetecilere poz verdiği sırada Ses'in girdiği haller, "Babasından rol çaldı" esprisi yaptırdı.



                        PRENSES OLACAKTI!
                        Son dönemde kendisini oyunculuktan çok İzmir'deki çiftliğine adayan Filiz Taçbaş, YouTube'da yayınlanan "Selim Akar Sorarsa" programında ilginç itiraflarda bulundu. 58 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Taçbaş, yıllar önce yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: "Yıllar önce diziden beni görüp hayran olan bir Ortadoğulu bir prens, benimle evlenmek istedi. Düğün hediyesi olarak maden teklif ettiler ben kabul etmedim."

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Hangi Kredi
                        Haberler Saklambaç Tom Brady'e Gisele Bündchen ayrılığı yaramadı! Tam yedi kilo verdi
                            SON DAKİKA