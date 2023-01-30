Tom Brady'e Gisele Bündchen ayrılığı yaramadı! Tam yedi kilo verdi





GÜLDÜREN DEDİKODU

Kerem Bürsin, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni projelerinin müjdesini veren ünlü oyuncu, kendi yazdığı bir senaryonun da olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic ile çıkan aşk dedikoduları sorulan Kerem Bürsin, "Öyle bir şey tok tabii ki de. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" diyerek güldü.