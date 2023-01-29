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    Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Gece yarısı bir mekanda romantik anlar

    2015 yılında Emre Altuğ’dan boşanan Çağla Şıkel, uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Güzel manken, Nail Gönenli ile bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı.

    Doğan Savaş
    Aşk orucunu bozdu!

    Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 8 yıl önce Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in, uzun zaman sonra aşk orucunu Nail Gönenli ile bozduğu konuşulmuştu. İddialar gerçek oldu. Şıkel, Gönenli ile bir mekanda gece yarısına kadar eğlendi.



    KAÇIŞ PLAN TUTMADI
    Çağla Şıkel önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda adının aşk dedikodularına karıştığı Nail Gönenli ile görüntülendi. Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel keyfi oldukça yerindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sarmaş dolaş görüntü çizen aşıklar, iş mekandan çıkmaya gelince biraz bocaladı. Çıkışta gazetecileri fark eden Şıkel ve Gönenli, mekanın içine tekrar girdi. Başka çıkış kapısı olup olmadığını soran ikili, olumsuz yanıt alınca ön kapıdan çıktı.



    SABAHA KADAR EĞLENDİLER
    Mutluluğu gözlerinden okunan tescilli güzel, gazetecilerin aşk sorularını yanıtlamadı ve "Hayırlı olsun" cümlelerini de duymazdan geldi. Ardından Nail Gönenli'nin arabasına binen ikili oradan ayrıldı. Geceyi devam ettirmeye kararlı olan sevgililer, Etiler'de bir mekana giderek sabaha kadar eğlenmeye devam etti.



        ANLAŞMA BOZULDU
        Çağla Şıkel'in boşandığı eşi Emre Altuğ'la bir anlaşma yaptığı, ikilinin çocuklarının psikolojisi etkilenmesin diye sevgilileriyle görüntü vermemek konusunda anlaştığı öne sürülmüştü. Anlaşmanın bozulması halinde tarafların birbirine tazminat ödeyeceği konuşuluyordu. Şıkel ve Emre Altuğ'un bu konuda tartıştığı, eski eşlerin arasının bozuk olduğu da öne sürülmüştü. Şıkel'in bu yüzden Altuğ'la arasına mesafe koyduğu da konuşulanlar arasında.

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