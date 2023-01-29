Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Gece yarısı bir mekanda romantik anlar





KAÇIŞ PLAN TUTMADI

Çağla Şıkel önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda adının aşk dedikodularına karıştığı Nail Gönenli ile görüntülendi. Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel keyfi oldukça yerindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sarmaş dolaş görüntü çizen aşıklar, iş mekandan çıkmaya gelince biraz bocaladı. Çıkışta gazetecileri fark eden Şıkel ve Gönenli, mekanın içine tekrar girdi. Başka çıkış kapısı olup olmadığını soran ikili, olumsuz yanıt alınca ön kapıdan çıktı.