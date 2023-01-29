Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu! Gece yarısı bir mekanda romantik anlar

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 8 yıl önce Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in, uzun zaman sonra aşk orucunu Nail Gönenli ile bozduğu konuşulmuştu. İddialar gerçek oldu. Şıkel, Gönenli ile bir mekanda gece yarısına kadar eğlendi.
KAÇIŞ PLAN TUTMADI
Çağla Şıkel önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda adının aşk dedikodularına karıştığı Nail Gönenli ile görüntülendi. Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel keyfi oldukça yerindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sarmaş dolaş görüntü çizen aşıklar, iş mekandan çıkmaya gelince biraz bocaladı. Çıkışta gazetecileri fark eden Şıkel ve Gönenli, mekanın içine tekrar girdi. Başka çıkış kapısı olup olmadığını soran ikili, olumsuz yanıt alınca ön kapıdan çıktı.
SABAHA KADAR EĞLENDİLER
Mutluluğu gözlerinden okunan tescilli güzel, gazetecilerin aşk sorularını yanıtlamadı ve "Hayırlı olsun" cümlelerini de duymazdan geldi. Ardından Nail Gönenli'nin arabasına binen ikili oradan ayrıldı. Geceyi devam ettirmeye kararlı olan sevgililer, Etiler'de bir mekana giderek sabaha kadar eğlenmeye devam etti.