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    Tuba Büyüküstün, Paris'te parladı! Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni ile...

    Bir süredir Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün’ün yıldızı, Fransa’da da parladı. Güzel oyuncu, Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de eşi olan Carla Bruni ile dünya çapındaki bir reklamda rol alacak.

    Büyük başarı

    Rol aldığı yapımlar izlenme rekorları kıran ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün, bir süredir Fransa'da yaşıyor. Eski evliliğinden olan iki kızıyla Paris'te yıllar önce aldığı dairesinde hayatını sürdüren güzel oyuncu, ülkede de yıldızını parlattı.



    Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü markanın özel davetlisi olarak Paris Fashion Week'e katılan Tuba Büyüküstün'e teklif üzerine teklif yağdı.



    Bu teklifler arasında en dikkat çekeni ise yine dünyaca ünlü bir markadan geldi. Büyüküstün, Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de eşi olan Carla Bruni ile yakında çok özel bir projede yer alacak.
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        Haberler Saklambaç Tuba Büyüküstün, Paris'te parladı! Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni ile...
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