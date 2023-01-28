Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca 58. yaş gününü sette kutladı

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ekip arkadaşları unutmadı. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Bugüne kadar yaptığımız her işte ekip olmayı başarmaktan gurur duyuyorum. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız." diyerek teşekkür etti.
MİAMİ'Yİ YAKTI GEÇTİ
Simge, yeni şarkısının çıkışından önce bir hafta tatile çıktı...ABD'ye giden güzel popçu, Miami Beach'te verdiği mayolu pozlarıyla olay yarattı. Simge'nin nefes kesen karelerine binlerce yorum ve beğeni gelirken popçu, her zamanki gibi fit haliyle dikkat çekti.
'SONUNDA' ÇIKTI
Berkay, yeni teklisi 'Sonunda' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının klibi için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü popçu, Türkiye'de bir ilke imza attı ve Motion Control ile Alexa 35'i klibinde kullandı.