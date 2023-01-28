Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca 58. yaş gününü sette kutladı





EVLİLİK KORKUNÇ!

Ekin Türkmen, önceki gün şok bir itirafta bulundu. Bebek'te gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 38 yaşındaki güzel oyuncu, Okan Can Yantır ile aşkının çok güzel gittiğini söyledi. Ekin Türkmen, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evlilik bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. İnsan, evine ailesinden biri gelince bile bir süre sonra tahammül edemiyor." Aydın HAMZA