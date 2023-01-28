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    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca 58. yaş gününü sette kutladı

    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca, 58. yaşını sette kutladı. Oyuncu “Halen 39 yaşındayım” esprisi yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Kimlikte 58 ruhen 39

    Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ekip arkadaşları unutmadı. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Bugüne kadar yaptığımız her işte ekip olmayı başarmaktan gurur duyuyorum. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız." diyerek teşekkür etti.



    MİAMİ'Yİ YAKTI GEÇTİ
    Simge, yeni şarkısının çıkışından önce bir hafta tatile çıktı...ABD'ye giden güzel popçu, Miami Beach'te verdiği mayolu pozlarıyla olay yarattı. Simge'nin nefes kesen karelerine binlerce yorum ve beğeni gelirken popçu, her zamanki gibi fit haliyle dikkat çekti.



    'SONUNDA' ÇIKTI
    Berkay, yeni teklisi 'Sonunda' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkının klibi için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü popçu, Türkiye'de bir ilke imza attı ve Motion Control ile Alexa 35'i klibinde kullandı.



        BAŞROLDE AŞK
        Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, Sustum isimli yeni şarkısına çektiği klipte çok özel bir isimle çalıştı. Bonomo'nun ses getirecek klibinin yönetmenliğini oyuncu olan eşi Öykü Karayel üstlendi. Can Bonomo, yeni projesi için ise "Dilerim dertleriniz bu şarkı kadar kısa sürsün. Hayat kısa ve pek şahane!" yorumu yaptı.



        İKİ PARÇA 37 BİN TL
        Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Hande Erçel'in, renkli elbisesi ve çizmeleriyle verdiği pozlar takipçilerinden büyük beğeni topladı. Erçel'in çok konuşulan bu karelerinden sonra, stilinin bedeli de ortaya çıktı. Ünlü ismin elbisesinin fiyatı 2 bin 239 TL, dünyaca ünlü bir markaya ait olan çizmelerinin ise tam 34 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.



        HAYALİ HALUK USTA
        Ekin Koç, önceki gün uzun süredir birlikte olduğu Ukraynalı model Irina Lunkova ile Bebek'te görüntülendi. Bir süredir tatil yaptığını söyleyen yakışıklı oyuncu, yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi. Ekin Koç, "Kiminle aynı projede yer almak isterseniz?" sorusuna ise şöyle dedi: "Haluk Bilginer ve Metin Akdülger." Aydın HAMZA



            SPORTİF ANNE PELİN
            Karahan, önceki gün çocuklarıyla görüntülendi. Sömestr tatilini aktivitelerle geçiren Karahan ve çocukları, objektiflere mutluluk pozu verdi. Son dönemde sık sık yüzündeki değişimi ve verdiği kilolarıyla gündem olan güzel oyuncu, spor şıklığıyla da göz doldurdu.



            ŞİMDİ EĞLENCE ZAMANI
            Bengü, önceki gün çocukları Zeynep ve Selim ile bir AVM'deki eğlence merkezinde görüntülendi. Popçu, "Hem şarkı hazırlığı hem konserler devam ediyor. Geriye kalan zamanda da çocuklarımla birlikteyim" dedi. Bengü, makyajsız haliyle de poz verip doğal güzelliğini sergiledi.



            ÇİÇEK GİBİ POZ
            Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi. Arkadaşını beklediğini söyleyen Deniz, "Kız arkadaşımı almaya geldim. Beraber yemeğe geçeceğiz." dedi. Sevgilisi Thor'dan ayrıldıktan sonra pek ortalıkta görünmeyen Deniz, aşk hayatının sorulması üzerine, "Hayatımda kimse yok. Şu an böyle iyiyim" diyerek net cevap verdi. Doğan SAVAŞ



                EĞLENCELİ KLİP
                Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli, önceki gün bir lunaparkda "Efkar Gecesi" adlı şarkılarının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Klipten bahseden üçlü, "Piyanist 3'ün çıkış şarkısı için beraberiz. Lunaparka geldik. İlk kez üçlü olarak hareketli bir müzik yaptık" diyerek heyecanlı olduklarını dile getirdiler.



                EVLİLİK KORKUNÇ!
                Ekin Türkmen, önceki gün şok bir itirafta bulundu. Bebek'te gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 38 yaşındaki güzel oyuncu, Okan Can Yantır ile aşkının çok güzel gittiğini söyledi. Ekin Türkmen, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evlilik bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. İnsan, evine ailesinden biri gelince bile bir süre sonra tahammül edemiyor." Aydın HAMZA



                SEVGİLİSİNİ 'TANIŞ'TIRMADI!
                Ünlü oyuncu Fırat Tanış geçtiğimiz akşam Cihangir'de bir mekanda sarışın sevgilisiyle akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı yüzünü saklayan sarışın sevgili, muhabirlerin Tanış'a sorular sorduğu sırada uzaklaştı. Basın mensuplarının "Fırat bey kız arkadaşınız neden kaçıyor sizden? Tekrardan bir evlilik düşünüyor musunuz?" gibi soruları yanıtsız bırakan ünlü oyuncunun ağzını bıçak açmadı. Doğan SAVAŞ



                    KRALİÇE GİBİ YAŞIYORUM
                    Hem güzelliği hem de tarzıyla hep ön planda olan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Son yaptığı paylaşımda mavi tüylü elbisesiyle pozlar veren Cavadzade'ye beğeni yağdı. Güzel oyuncu paylaşımın altına, "Köpek gibi çalışıp, kraliçeler gibi yaşamaya çalışan bir kadınım" notunu düştü. Hayranları ise Ünlü oyuncuya, "Taçını biz takalım" yorumları yaptı.

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                    Zajc’ın yerine Zaydou Youssouf
                    Haberler Saklambaç Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca 58. yaş gününü sette kutladı
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