Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...

Ayrıldığı eşi Acun Ilıcalı'dan sonra aşk yaşamaya başladığı Mohammed Alsaloussi sayesinde de lüks bir hayat süren Şeyma Subaşı'na kötü haber... Genç kadının Mayıs'ta üç ayrı düğünle evlenmeyi planladığı Mısırlı aşkının maddi anlamda zor günler geçirdiği söyleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile beraber yaşadığı dört yatak odalı malikaneyi 14 milyon 995 bin dolardan satışa çıkaran Meedo'dan ikinci hamle de geldi. Mohammed Alsaloussi, bu kez de yine Miami'de bulunan diğer bir malikanesini 10 milyon 995 bin dolardan satılığa koydu. Herkes Mısırlı damadın Amerika'da emlak alım satımı yaptığını düşündü.
MADDİ OLARAK ZOR DURUMDA
Ancak dedikodulara göre; 2019 yılında iki ayrı malikaneyi satın almak için ayrı ayrı mortgage kullanan Mohammed Alsaloussi, son dönemde ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başladı.