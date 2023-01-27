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    Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...

    Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo, Miami’deki evlerini 11 ve 15 milyon dolara satışa koydu. Mısırlı damadın, aylık 150 bin dolarlık kredi borcunu ödemekte zorlanınca bu kararı aldığı iddia ediliyor.

    Patlamış mısır!

    Ayrıldığı eşi Acun Ilıcalı'dan sonra aşk yaşamaya başladığı Mohammed Alsaloussi sayesinde de lüks bir hayat süren Şeyma Subaşı'na kötü haber... Genç kadının Mayıs'ta üç ayrı düğünle evlenmeyi planladığı Mısırlı aşkının maddi anlamda zor günler geçirdiği söyleniyor.

    Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile beraber yaşadığı dört yatak odalı malikaneyi 14 milyon 995 bin dolardan satışa çıkaran Meedo'dan ikinci hamle de geldi. Mohammed Alsaloussi, bu kez de yine Miami'de bulunan diğer bir malikanesini 10 milyon 995 bin dolardan satılığa koydu. Herkes Mısırlı damadın Amerika'da emlak alım satımı yaptığını düşündü.

    MADDİ OLARAK ZOR DURUMDA
    Ancak dedikodulara göre; 2019 yılında iki ayrı malikaneyi satın almak için ayrı ayrı mortgage kullanan Mohammed Alsaloussi, son dönemde ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başladı.

        Malikanelerin aylık toplamda yaklaşık 150 bin dolarlık kredisini ödemekte güçlük çeken Mısırlı damat, bu nedenle villaları satışa çıkardı. Çift, villalar satıldıktan sonra da yine Miami'de başka bir evde yaşamaya devam edecek.

        Mısırlı damat, Miami'deki bu malikanesi için de 206 milyon TL fiyat biçti.

        Şeyma Subaşı'nın şimdilerde Miami'de yaşadığı evin satılık ilanında genç kadının çantaları da fotoğrafta açıkça görünüyor.
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        Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...
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