Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo Miami’deki evlerini satmaya karar verdi! İşte nedeni...

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile beraber yaşadığı dört yatak odalı malikaneyi 14 milyon 995 bin dolardan satışa çıkaran Meedo'dan ikinci hamle de geldi. Mohammed Alsaloussi, bu kez de yine Miami'de bulunan diğer bir malikanesini 10 milyon 995 bin dolardan satılığa koydu. Herkes Mısırlı damadın Amerika'da emlak alım satımı yaptığını düşündü.