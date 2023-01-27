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    Mert Yazıcıoğlu'ndan “İhaneti doğruladı” tepkilerine yanıt!

    Afra Saraçoğlu tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Mert Yazıcıoğlu, kendisini Pique tarafından aldatılan Shakira ile aynı kareye koyunca sosyal medya karıştı. Yazıcıoğlu, “İhaneti doğruladı” tepkilerine “Kara mizah yaptım” yanıtı verdi.

    Kara mizah!

    Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisi bitti ancak sürpriz ayrılık gündemden düşmedi. Saraçoğlu'nun kendisine Mert Ramazan Demir'le ihanet ettiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yazıcıoğlu, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla şoke etti.

    SHAKİRA DETAYI!
    Mert Yazıcıoğlu, 11 yıldır birlikte olduğu Pique tarafından ihanete uğrayarak boşanan Shakira ile devlet hastanesinin önünde oldukları bir fotoğrafı paylaştı.

    Yazıcıoğlu'nun paylaşımında ihanet vurgusu yaptığı iddia edilince tepkiler de beraberinde geldi.

        Eleştirilerin ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Yazıcıoğlu, yanlış anlaşıldığını belirterek "Bunun bir kara mizah olduğunu anlamayacak kadar da sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Gülün, geçin" dedi.

        Yazıcıoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyayı karıştırdı.

        2018 yılından beri aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti geçtiğimiz ay ilişkilerini noktaladı.
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        Haberler Saklambaç Mert Yazıcıoğlu'ndan “İhaneti doğruladı” tepkilerine yanıt!
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