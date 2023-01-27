Mert Yazıcıoğlu'ndan “İhaneti doğruladı” tepkilerine yanıt!

Oyuncu çift Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun dört yıllık ilişkisi bitti ancak sürpriz ayrılık gündemden düşmedi. Saraçoğlu'nun kendisine Mert Ramazan Demir'le ihanet ettiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yazıcıoğlu, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla şoke etti.
SHAKİRA DETAYI!
Mert Yazıcıoğlu, 11 yıldır birlikte olduğu Pique tarafından ihanete uğrayarak boşanan Shakira ile devlet hastanesinin önünde oldukları bir fotoğrafı paylaştı.
Yazıcıoğlu'nun paylaşımında ihanet vurgusu yaptığı iddia edilince tepkiler de beraberinde geldi.