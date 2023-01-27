Jessica May neye uğradığını şaşırdı: Kedinin hiçbir suçu yok ama daha dikkatli olmam için ders oldu

YENİDEN SOKAKTA

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken "Ateş Kuşları", bu akşam üçüncü bölümüyle atv'de ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölüm konusu ise kısaca şöyle: Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar. Diğer yandan Gülayşe, çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır.