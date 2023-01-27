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    Jessica May neye uğradığını şaşırdı: Kedinin hiçbir suçu yok ama daha dikkatli olmam için ders oldu

    Son olarak atv'nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi 'Yalnız Kurt'ta rol alan Jessica May, önceki akşam yine hayvan sevgisini konuşturdu. İşte haberin devamı ve 27 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Dersini aldı!

    Evine giderken gördüğü bir kediye yardım etmek isteyen güzel oyuncu, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Kedi tarafından parmağı ısırılan Jessica May'e önlem olarak tetanoz ve kuduz aşıları yapıldı. Jessica May, "Kedinin hiçbir suçu yok ama artık daha dikkatli olmam için ders oldu" dedi.

    Jessica May'in evinde de kedisi var.

    YENİDEN SOKAKTA
    Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken "Ateş Kuşları", bu akşam üçüncü bölümüyle atv'de ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölüm konusu ise kısaca şöyle: Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar. Diğer yandan Gülayşe, çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır.

        İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta!

        DEĞİŞMEZ LİDER!
        ATV, 25 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

        'Kuruluş Osman', son bölümüyle tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. Esra Erol'da, reytinglerde ikinci sıraya yerleşirken; Müge Anlı ile Tatlı Sert ise dördüncü sıradaydı.

            KENDİNİ SPORA VERDİ
            Yaşadığı sansasyonel hayatla son dönemlerde çok konuşulan Hadise, kendini sahnelere ve spora verdi. Ünlü şarkıcı, yoğun iş temposunun yanında sporunu da aksatmıyor. Son haberlerle iyice yıpranan şarkıcı, ınstagram hesabından spor sonrası yaptığı paylaşıma "İkinci evim" notunu düştü. Hadise çok denemesine rağmen istediği aşkı bir türlü bulamıyor.

            ÇİFTLİK POZU
            Bir dergiye pozlar veren Özge Gürel, ınstagram hesabından fotoğrafları yayınladı. Doğayla iç içe pozlar veren Gürel'in bu karelerine beğeni yağdı. Kırklareli'nde bir çiftlikte objektif karşısına geçen güzel oyuncu, paylaşımlarına "Doğayla baş başayız" notunu düştü.

            DUBAİ GÜZELİ
            Şu sıralar yerinde durmayan Burcu Esmersoy bu kez soluğu Dubai'de aldı. Sosyal medyasından anbean gittiği yerleri paylaşan ünlü sunucu, güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı. Kareli elbisesi ve uçuş uçuş pozlarıyla dikkat çeken Esmersoy'un bu karelerine beğeni yağdı.

                ALIŞVERİŞ TUTKUNLARI
                Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin önceki gün bir AVM'deydi. Baştan aşağıya dünyaca ünlü markalardan oluşan günlük kıyafetleriyle mağazaları gezen ikili, alışveriş tutkularını konuşturdu. Bu arada Özlem Ada Şahin, 600 bin TL olan Hermes marka çantasıyla dikkat çekti.

                HIZLI VE SESSİZ
                Hadise'den boşandıktan sonra yeni bir hayata yelken açan Mehmet Dinçerler gecelerde boy göstermeye devam ediyor. Dinçerler, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri fark edince hızlı adımlar ile arabasına yürüyen Dinçerler, her zaman olduğu gibi bu sefer de sorulara yanıt vermedi.

                Mehmet Dinçerler muhabirleri görünce kaçacak yer arıyor. (Doğan SAVAŞ)

                    İDO RÜZGARI
                    Şarkıcı İdo Tatlıses, önceki gün Ataşehir'de bir mekanda sahne aldı. Günler öncesinden tüm rezervasyonları tüketen İdo hayranları, mekanı tıklım tıklım doldurdu. Programına "Mavişim" şarkısıyla başlayan Tatlıses, soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen sevenlerine teşekkür etti.

                    EV BİLMECESİ
                    Tuba                     Ünsal, önceki akşam Etiler'de bir mekandaydı. Mekandan çıkan Ünsal, "Arkadaşlar setten çıktım ve arkadaşlarımın yanına geldim. Şimdi de eve geçiyorum" dedi. Tuba Ünsal Berlin'den ev baktığına dair haberlere ise, "Kolay gelsin" diyerek tebessüm etti. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla bol bol sohbet etti. (Doğan SAVAŞ)

                    'İYİ ESER OKUNUR'
                    Son10 yılda 10 kitap kaleme alan oyuncu Ercan Kesal, D&R ev sahipliğinde gerçekleşen 'Edebiyat Buluşmaları'nın önceki gün konuğu oldu. atv'nin başarılı dizisi 'Aldatmak'taki oyunculuğuyla bir kez daha yıldızlaşan başarılı isim, son kitabı olan 'Cebimdeki Ekmek Kırıntıları' hakkında konuştu. Kesal, "Türkiye'de kitap okuma oranı düşük olduğu söyleniyor fakat ben katılmıyorum. İyi eserler karşılık buluyor" dedi. Kesal, "Senaristliğini kendimin yaptığı iki filmim hazırda. Bu yıl sonu sete çıkmış oluruz" diyerek de müjdeyi verdi.

                        'MERCAN KALABALIĞA ALIŞTI'
                        Burak Yamantürk, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren Yamantürk, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz hafta eşi Özge Özpirinçci ve kızları Mercan ile yaptıkları kış tatili hakkında konuşan oyuncu "Mercan ile güzel bir kış tatili geçirdik. Kalabalığa o da alıştı artık" dedi. Burak Yamantürk tarzıyla yine dikkat çekti. (Doğan SAVAŞ)
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                        Haberler Saklambaç Jessica May neye uğradığını şaşırdı: Kedinin hiçbir suçu yok ama daha dikkatli olmam için ders oldu
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