Müge Boz'dan bakıcı açıklaması: Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden üç yaşında bir kızı olan Müge Boz, son günlerin gündem maddesi 'bebek bakıcısı' ücretleriyle ilgili konuştu. Kızlarını büyütürken bakıcı tercih etmediklerini söyleyen güzel oyuncu, şöyle dedi: "Vina'yı bakıcı yerine akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı. Bugüne kadar böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince kızımızla biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz." Doğan SAVAŞ
ÇÖL ÇİÇEĞİ
Burcu Esmersoy, önceki gün bir markanın reklam çekimleri için Dubai'ye gitti. Çölün ortasında rengarenk kıyafetleriyle çekim yapan güzel sunucu, 4.2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı bu kareye de İngilizce "Çöl çiçeği" diye yazdı.
RENGARENK
Bir süredir işletmeci aşkı Murat Kazancıoğlu ile Tayland'da olan Şevval Şahin'in renkli paylaşımları sürüyor... Ünlü model, dün de Phuket'te bulunan Phi Phi isimli takım adalara giderken çekilen bu renkli karesini sosyal medyasından paylaştı.