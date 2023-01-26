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    Müge Boz'dan bakıcı açıklaması: Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz

    Müge Boz, üç yaşındaki kızını bakıcıya bırakmak istemediğini söyledi ve ekledi: “Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz.” İşte sizler için derlediğimiz 26 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Düzenimizi ’Boz’mayız!

    Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden üç yaşında bir kızı olan Müge Boz, son günlerin gündem maddesi 'bebek bakıcısı' ücretleriyle ilgili konuştu. Kızlarını büyütürken bakıcı tercih etmediklerini söyleyen güzel oyuncu, şöyle dedi: "Vina'yı bakıcı yerine akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı. Bugüne kadar böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince kızımızla biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz." Doğan SAVAŞ



    ÇÖL ÇİÇEĞİ
    Burcu Esmersoy, önceki gün bir markanın reklam çekimleri için Dubai'ye gitti. Çölün ortasında rengarenk kıyafetleriyle çekim yapan güzel sunucu, 4.2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştığı bu kareye de İngilizce "Çöl çiçeği" diye yazdı.



    RENGARENK
    Bir süredir işletmeci aşkı Murat Kazancıoğlu ile Tayland'da olan Şevval Şahin'in renkli paylaşımları sürüyor... Ünlü model, dün de Phuket'te bulunan Phi Phi isimli takım adalara giderken çekilen bu renkli karesini sosyal medyasından paylaştı.



        ROMANTİZM DEMETİ
        Demet Şener, Tolga Arman sayesinde lise yıllarına geri döndü. İkinci evliliği bittikten sonra aşk yaşamaya başladığı iş insanıyla ayakları yerden kesilen Şener, dün ilişkilerindeki 18. ayı bu kareyle kutladı.



        FOTO-ŞAŞKINLIK
        Geçtiğimiz ağustos'ta anne alan Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile paylaşım yaptı. Sürekli kızları Mavi'nin fotoğraflarını çeken ikiliden Evgar, eşiyle bu karesine "Aaa... Kendi fotomuzu çektiğimiz bir an olmuş" yazdı.



        SİMGE KLASİĞİ
        Pop müziğin iddialı isimlerinden Simge, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı bitmek bilmeyen keyifli enerjisi ve danslarıyla büyük beğeni alırken cesur kostümü, taşlı makyajı ve dekoltesindeki dövmesiyle de dikkat çekti.



            KIZLAR BABAYA EMANET
            Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecileri kırmayarak yağmurlu havaya rağmen kısa süreli de olsa soruları yanıtlayan Kobal, "Çocuklar Kenan Bey'e mi emanet?" sorusuna gülerek, "Uzun zaman oldu dışarı çıkmayalı, arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onun işi vardı ama şimdi evde" dedi.



            GERİ DÖNME SİNYALİ
            Sinem Kobal, "Çocuklardan kaynaklı mı proje tercihi yapmıyorsunuz?" sorusuna ise, "Yavaş yavaş dönüş yapacağım ve kavuşacağız. Doğru zamanda doğru projeye karar vermek istiyorum" diye konuştu. Ardından aracına binen Kobal, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Doğan SAVAŞ



            BİR İLERİ İKİ GERİ
            Oyuncu Merve Oflaz, önceki akşam Etiler'de bir mekanda yapılan davete katıldı. Mekandan çıkacağı sırada gazetecileri gören oyuncu, koşar adımlarla geri kaçtı. Oflaz'ın bu hareketine bir anlam verilmezken, içeri neden kaçtığının sorulması üzerine, "Kaçmadım. İçeride bekledim" diye cevap verdi.



                DUYGULANDIRAN BULUŞMA
                Survivor rmacerası 15 gün süren Berdan Mardini, yurda döndü. Önceki gün Dominik'ten gelen Mardini'nin, annesi ve çocuklarıyla ilk buluşması duygu dolu anlara sahne oldu. GMardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 günde olsa uzak kalmam beni en çok zorlayan şey oldu" dedi.



                KANKALARIN GÜNÜ
                Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç, Etiler'de bir mekandaydı. Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikili, "Her şey yolunda... Arkadaşımızın davetine geldik. Yemeğimizi yedik ve bolca sohbet ettik. Şimdi de evimize gidiyoruz" diyerek oradan ayrıldı.



                GÜYA YAŞIYORUM!
                Kısa süre önce trafik kazası nedeniyle babası Haydar Ulusoy'u kaybeden Özge Ulusoy, 2022 Aralık ayındaki acı olaydan sonra kendisine gelemedi. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun moral olsun diye İsviçre'ye götürdüğü ünlü model, İstanbul'a döner dönmez kendisini işlerine verdi. Önceki akşam babasının kaybının 52. gününü yaşayan Özge Ulusoy, paylaştığı şu cümlelerle ise duygulandırdı: "Gün boyu yapmam gereken işleri yaptım, hayat devam etti güya! Herkesin yapmamı söylediği gibi hayata devam ediyorum, espri bile yapıyorum ama aklımda olmadığın bir saniye yok baba."



                    ŞÖHRET HASTALIĞI
                    Saba Tümer, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Tümer, "Yılbaşından beri hastayım ve bir türlü atlatamadım. Şöhret hastalığı beni de vurdu'' diyerek o meşhur kahkahasını attı. Sunucu, üniversitelerde de şovlarının sürdüğünü dile getirdi.



                    BABA-OĞUL GÜNÜ
                    Avatar Atakan lakabı ile tanınan ünlü boksör Atakan Arslan, önceki gün oğluyla bir AVM'deydi. Yakında sinema filminin çıkacağını belirten Arslan, 2. çocuk ile ilgili sorulan sorulara da şöyle yanıt verdi: "Kızımız olacak inşallah. Ama henüz isim düşünmedik."



                    BİRLİK VAKTİ
                    ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak", bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm konusu, kısaca şöyle: "Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır."



                        SOKAĞIN KRALI 'ÇATAL'
                        ATV'nin 'Ateş Kuşları' dizisinde 'Çatal' karakterini canlandıran Ahmet Saraçoğlu, şunları söyledi: "Senaryo çok çarpıcı. Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim."

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                        Büyükşehir’in tarlada izi var
                        Haberler Saklambaç Müge Boz'dan bakıcı açıklaması: Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz
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