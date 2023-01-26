Müge Boz'dan bakıcı açıklaması: Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evliliğinden üç yaşında bir kızı olan Müge Boz, son günlerin gündem maddesi 'bebek bakıcısı' ücretleriyle ilgili konuştu. Kızlarını büyütürken bakıcı tercih etmediklerini söyleyen güzel oyuncu, şöyle dedi: "Vina'yı bakıcı yerine akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı. Bugüne kadar böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince kızımızla biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz." Doğan SAVAŞ