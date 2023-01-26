Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gülben Ergen'e takipçilerden esprili mesajlar yağdı

    Gülben Ergen, sosyal medyadan borsa muhabbeti yapmayı sevdi. Dün BİST 100 endeksindeki düşüşle morali bozulan Ergen’e takipçilerinden esprili mesajlar yağdı...

    Giden lotlarım oldu!

    Geçtiğimiz yıl kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan Gülben Ergen, son haftalarda ise borsa paylaşımlarıyla popüler oldu. Borsaya yöneldiğini gizleme ihtiyacı duymayan Ergen, konuyla ilgili yaptığı Twtiter paylaşımlarıyla da büyük ses getirmişti. Önce Twitter'da 'risksiz hisse senedi' anketi yapan ünlü şarkıcı, ardından da "Hayatıma yeni giren sihirli kelime; temettü" diyerek gündem yarattı. Dün ise BİST 100 endeksindeki düşüşün devam ettiğini gören Gülben Ergen, "Telefonu elimize almamamız gereken bir gün" paylaşımı yaptı. Ergen'e takipçilerinden esprili yanıtlar gecikmedi:

    'NE AYAK VARMIŞ!"
    "Gülben Hanım, şarkı yapmaya devam mı etseniz! Sizin borsa anketinden beri gün yüzü görmedik", "Giden lotlarım oldu", "Gülben Ergen, önce kripto parayı şimdi de borsayı batırmakta kararlı", "Gülben Hanım, zararınız neyse söyleyin toplayıp ödeyelim; çıkın valla batırdın bizi! Ne ayak varmış sizde böyle!"

    TEMETTÜ NEDİR?
    Borsada işlem gören şirketlerin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortaklara nakit veya hisse senedi şeklinde verdikleri paya temettü deniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’in tarlada izi var
    Haberler Saklambaç Gülben Ergen'e takipçilerden esprili mesajlar yağdı
        SON DAKİKA