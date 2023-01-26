Gülben Ergen'e takipçilerden esprili mesajlar yağdı

Geçtiğimiz yıl kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan Gülben Ergen, son haftalarda ise borsa paylaşımlarıyla popüler oldu. Borsaya yöneldiğini gizleme ihtiyacı duymayan Ergen, konuyla ilgili yaptığı Twtiter paylaşımlarıyla da büyük ses getirmişti. Önce Twitter'da 'risksiz hisse senedi' anketi yapan ünlü şarkıcı, ardından da "Hayatıma yeni giren sihirli kelime; temettü" diyerek gündem yarattı. Dün ise BİST 100 endeksindeki düşüşün devam ettiğini gören Gülben Ergen, "Telefonu elimize almamamız gereken bir gün" paylaşımı yaptı. Ergen'e takipçilerinden esprili yanıtlar gecikmedi:



'NE AYAK VARMIŞ!"

"Gülben Hanım, şarkı yapmaya devam mı etseniz! Sizin borsa anketinden beri gün yüzü görmedik", "Giden lotlarım oldu", "Gülben Ergen, önce kripto parayı şimdi de borsayı batırmakta kararlı", "Gülben Hanım, zararınız neyse söyleyin toplayıp ödeyelim; çıkın valla batırdın bizi! Ne ayak varmış sizde böyle!"



TEMETTÜ NEDİR?

Borsada işlem gören şirketlerin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortaklara nakit veya hisse senedi şeklinde verdikleri paya temettü deniyor.

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