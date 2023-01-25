Sıkıntılı günler geçiren Hafsanur Sancaktutan'a 400 bin TL'lik moral!

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, yaptığı reklam anlaşmasıyla moral buldu. Uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Deniz Can Aktaş'la ayrılığının ardından hakkında çıkan 'intihara teşebbüs etti' iddiasıyla daha da sarsılan 22 yaşındaki güzel, kendisini işlerine adadı.Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan Hafsanur Sancaktutan, bir teknoloji firmasıyla iş birliğine imza attı. Genç oyuncu, yakaladığı popülerlik sayesinde de konuşulanlara göre bir yılı kapsayacak anlaşmadan 400 bin TL aldı.
BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!
ATV'nin fenomen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil şimdi de sosyal medyayı salladı. 2 çocuk annesi olan Akil, fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara "Tarihe geçecek bir fotoğraf", "Beğeni butonu çökertir bu fofoğraf" gibi yorumlar yapıldı.
KURAK GÜNLER YAKIN
Ekin Koç, sevgilisi Irina Lunkova ile geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. 'Kurak Günler' filminde gerçeklerin peşinde koşan gazeteci rolüyle beğeni toplayan oyuncu, proje hakkında konuştu. Koç, "Kurak Günler'in devamı olacak mı?" sorusuna "Bakarsınız belki gazeteci kasabadan şehre iner" diyerek filmin devamının gelebileceğinin sinyalini verdi. Doğan SAVAŞ