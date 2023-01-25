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    Sıkıntılı günler geçiren Hafsanur Sancaktutan'a 400 bin TL'lik moral!

    Sıkıntılı günler geçiren Hafsanur Sancaktutan, bir teknoloji firmasıyla yaptığı iş birliğinden 400 bin TL kazanacak. İŞte sizler için derlediğimiz 25 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    400 bin TL’lik moral!

    Son dönemin parlayan yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, yaptığı reklam anlaşmasıyla moral buldu. Uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Deniz Can Aktaş'la ayrılığının ardından hakkında çıkan 'intihara teşebbüs etti' iddiasıyla daha da sarsılan 22 yaşındaki güzel, kendisini işlerine adadı.Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan Hafsanur Sancaktutan, bir teknoloji firmasıyla iş birliğine imza attı. Genç oyuncu, yakaladığı popülerlik sayesinde de konuşulanlara göre bir yılı kapsayacak anlaşmadan 400 bin TL aldı.



    BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ!
    ATV'nin fenomen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"da canlandırdığı Firuze karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Pelin Akil şimdi de sosyal medyayı salladı. 2 çocuk annesi olan Akil, fotoğraflarıyla kendisine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara "Tarihe geçecek bir fotoğraf", "Beğeni butonu çökertir bu fofoğraf" gibi yorumlar yapıldı.



    KURAK GÜNLER YAKIN
    Ekin Koç, sevgilisi Irina Lunkova ile geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. 'Kurak Günler' filminde gerçeklerin peşinde koşan gazeteci rolüyle beğeni toplayan oyuncu, proje hakkında konuştu. Koç, "Kurak Günler'in devamı olacak mı?" sorusuna "Bakarsınız belki gazeteci kasabadan şehre iner" diyerek filmin devamının gelebileceğinin sinyalini verdi. Doğan SAVAŞ



        RENKLİ GÜLBEN
        Gülben Ergen geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettiren Ergen, yine her zamanki gibi göz kamaştırdı. Derin yırtmaçlı rengarenk elbise giyen ünlü sanatçı, güzelliğiyle büyüledi.



        BU NASIL TARZ
        Merve Boluğur, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özel hayatıyla göz önünde olan oyuncu, son olarak paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Oyuncu, eşofmanının belini katlayarak verdiği pozlarla yine dikkat çekti. Boluğur'un sokak stilini görenler, oyuncunun bu tarzına anlam veremedi. Hatta bazı kullanıcılar, "Biri Merve'ye dur desin!", "Bu kızın tarzı falan kalmamış" gibi yorumlar yaptı.



        VIP KAÇAMAK
        Türkiye'nin en zengin iş adamlarından 78 yaşındaki Lucien Arkas, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Merve Arkas ile geçtiğimiz yaz dünya evine girmişti. Evlendikleri günden beri sık sık seyahate çıkan çiftin son durağı Maldivler oldu. Merve Arkas'ın kardeşi ve eski evliliğinden olan kızını da beraberlerinde götüren çift, Maldivler'de geceliği tam 70 bin TL olan özel havuzlu lüks bir otelde konaklıyor. Bu arada Lucien Arkas gibi İzmirli olan Merve Arkas, lüks tatilinden yaptığı paylaşımlarıyla da takipçilerini kıskandırıyor...



            BABASININ KOPYASI
            Kısa süreli Survivor macerasından sonra evine dönen Ümit Erdim, çocuklarıyla hasret giderdi. 4 aylık kızıyla sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya, "Babasının kopyası olmuş" yorumları yapıldı. Baba-kız fotoğrafı kısa sürede yoğun ilgi gördü.



            İSVİÇRE POZU
            Burcu Özberk, sömestr tatilinde yeğeniyle İsviçre'nin yolunu tuttu. Türk turistin pek de tercih etmediği Grindelwald beldesini tercih eden güzel oyuncu, yeğeni Can'ın objektifine de birbirinden renkli pozlar verdi. Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı.



            MISIR GÜZELİ
            Bir süredir ekranlardan uzak kalan Zehra Yılmaz, fırsatı değerlendirip Mısır tatiline çıktı. Arkadaşlarıyla gittiği Mısır'da heyecan dolu anlar yaşayan güzel oyuncu, çölde cip safarisi yaptığı anları da Instagram hesabından paylaştı.



                KOCAMAN JEST
                Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, el bebek gül bebek bir hamilelik geçiriyor. Son birkaç yıldır aşçılık üzerine özel dersler alan yıldız futbolcu, önceki gün Fas asıllı İtalyan eşi pizzaya aş erince hemen kolları sıvadı. Oğlunu kucağına almak için gün sayan Sara Gündoğan için elleriyle minik pizzalar yapan yıldız, bir kez daha eşinin gönlünü fethetti.



                HEYECAN DORUKTA
                ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırmasına rağmen Türk Beyleri, Osman Bey'i tek başına bırakmıştır. İsmihan Sultan ise Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı, kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecektir.



                SEVGİ SELİ
                Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Kutsal Damacana 4'ün başrol oyuncuları Şafak Sezer ve Ersin Korkut şehir şehir gezerek binlerce hayranıyla bir araya geldi. İstanbul'da başladıkları 3 günlük maratonda ikili, 4 farklı şehirde yaklaşık 5 bin kişiyle buluştu. Sırasıyla İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'de salonları gezen Sezer ve Korkut yoğun ilgiyle karşılaştı.



                    BEKLENEN DÖNÜŞ
                    Sinan Özen, yeni şarkısı "Suç Mahallini' ile sevenleriyle buluştu. Sözleri Hakkı Yalçın, müziği Farrukh Satimov imzası taşıyan şarkıyla usta sanatçı, aşkı yolda bırakanları işaret ediyor. Sinan Özen, yürekte yara açanlara "Aşkı öldürmek de cinayet sayılmalı" diye sesleniyor.



                    AŞKI ARIYOR
                    Zara, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi sorularını yanıtlayan Zara Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve huzurlu hissettiğini söyledi. Aşkı aradığını da söyleyen Zara, "Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi aramayı öneriyorum herkese. Aşk pastanede el ele tutuşmak değil" dedi.



                    SÜRPRİZ EVLİLİK
                    Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile 27 Şubat'ta İstanbul'da evleniyor. 150 seçkin davetlinin katılacağı bir tören ile evlenecek olan Lara, düğün hazırlıklarına da hız verdi. Evlilik sonrası Türkiye'ye yerleşeceği öğrenilen Mehdi Karimi'nin, kariyerine Türkiye'de devam edebileceği de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.



                        NEZAKET GÖSTERDİ
                        Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün bir grup arkadaşı ile Levent'teki bir AVM'de bir araya geldi. Bir mekanda öğle yemeği yiyen oyuncu, kendisini bekleyen basın mensupları için dışarı çıkıp poz verdi. Düzyatan, bu sırada yanına gelen hayranlarıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.



                        FOTO-RİCA
                        ATV'nin şimdiden büyük ilgi gören dizisi 'Ateş Kuşları'nın yıldızlarından Hande Soral, önceki gün İstinye'deydi. 2022 Mayıs'ında oğlu Ali'yi kucağına alan güzel oyuncu, karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğine "Lütfen oğlumu çekmeyin" ricasında bulundu.

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                        Borçlar siliniyor
                        Haberler Saklambaç Sıkıntılı günler geçiren Hafsanur Sancaktutan'a 400 bin TL'lik moral!
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