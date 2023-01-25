Sıkıntılı günler geçiren Hafsanur Sancaktutan'a 400 bin TL'lik moral!





VIP KAÇAMAK

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından 78 yaşındaki Lucien Arkas, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Merve Arkas ile geçtiğimiz yaz dünya evine girmişti. Evlendikleri günden beri sık sık seyahate çıkan çiftin son durağı Maldivler oldu. Merve Arkas'ın kardeşi ve eski evliliğinden olan kızını da beraberlerinde götüren çift, Maldivler'de geceliği tam 70 bin TL olan özel havuzlu lüks bir otelde konaklıyor. Bu arada Lucien Arkas gibi İzmirli olan Merve Arkas, lüks tatilinden yaptığı paylaşımlarıyla da takipçilerini kıskandırıyor...