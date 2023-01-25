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    Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti

    Andrea Agnelli, 2015’ten beri aşk yaşadığı iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti. “Sadece Deniz ve kızlarımın olacağı hayatıma sil baştan başlıyorum” diyen İtalyan iş insanı, 19.1 milyar dolarlık tüm aile şirketlerindeki görevlerinden istifa etti.

    Aşkın bedeli: 19 milyar dolar!

    İtalya'da Türk kızı Deniz Akalın yine gündem... Türkiye'de doğup büyüyen Akalın, 2015'te İtalya'nın en zengin iş adamlarından Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamaya başladı.



    Agnelli, Akalın uğruna 10 yıllık eşi Emma Winter'dan ayrıldı. Türk güzel ise Andrea Agnelli ile sıkı dost olan Juventus'un pazarlama müdürü Francesco Calvo'dan boşandı. Çift, iki de kız çocuk sahibi oldu. Buna rağmen Andrea Agnelli'nin başta annesi Allegra Caracciolo olmak üzere aile büyükleri, Türk kızına onay vermedi.



    ANNESİ VETO ETMİŞTİ
    Hatta annesi Andrea Agnelli'yı aile mirasından mahrum bırakmakla tehdit etti. Buna rağmen aşkına sahip çıkan Agnelli, son aylarda başkanı olduğu Juventus kulübüyle ilgili 'yolsuzluk' iddiaları üzerine sıkıntılı günler yaşadı.



        Hakkındaki soruşturmanın ardından kulüp başkanlığından istifa eden Andrea Agnelli için Deniz Akalın, sosyal medyadan şu mektubu paylaştı: "Sadece bir Başkan var ve o sen olacaksın. Gelecekteki aşkımın bizim için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyorum. Yan yana her şeyi beklediğimizden daha iyi hale getireceğiz."



        'BOŞ BİR SAYFA AÇIYORUM'
        İki ay önce yaşanan bu gelişmelerden sonra Andrea Agnelli şok bir karar daha aldı. İtalyan iş insanı, Agnelli Ailesi'ne ait tüm şirketlerdeki yönetim kurulu görevinden istifa etti. Sadece Lamse isimli aile şirketindeki 'müdürlük' pozisyonuna devam edecek olan Andrea Agnelli, 19.1 milyar dolarlık şirketlere vedasının ardından şunları söyledi: "Hayatımın böylesine önemli bir bölümünü kapattıktan sonra, tutkumu adayacağım boş bir sayfa olan sayfayı çevirmek istiyorum. Bu günlerde kendimi adayacağım tek şey; eşim ve çocuklarım."

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