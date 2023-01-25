Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti

İtalya'da Türk kızı Deniz Akalın yine gündem... Türkiye'de doğup büyüyen Akalın, 2015'te İtalya'nın en zengin iş adamlarından Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamaya başladı.
Agnelli, Akalın uğruna 10 yıllık eşi Emma Winter'dan ayrıldı. Türk güzel ise Andrea Agnelli ile sıkı dost olan Juventus'un pazarlama müdürü Francesco Calvo'dan boşandı. Çift, iki de kız çocuk sahibi oldu. Buna rağmen Andrea Agnelli'nin başta annesi Allegra Caracciolo olmak üzere aile büyükleri, Türk kızına onay vermedi.
ANNESİ VETO ETMİŞTİ
Hatta annesi Andrea Agnelli'yı aile mirasından mahrum bırakmakla tehdit etti. Buna rağmen aşkına sahip çıkan Agnelli, son aylarda başkanı olduğu Juventus kulübüyle ilgili 'yolsuzluk' iddiaları üzerine sıkıntılı günler yaşadı.