Andrea Agnelli iki çocuğunun annesi Deniz Akalın uğruna mirasını ellerinin tersiyle itti





'BOŞ BİR SAYFA AÇIYORUM'

İki ay önce yaşanan bu gelişmelerden sonra Andrea Agnelli şok bir karar daha aldı. İtalyan iş insanı, Agnelli Ailesi'ne ait tüm şirketlerdeki yönetim kurulu görevinden istifa etti. Sadece Lamse isimli aile şirketindeki 'müdürlük' pozisyonuna devam edecek olan Andrea Agnelli, 19.1 milyar dolarlık şirketlere vedasının ardından şunları söyledi: "Hayatımın böylesine önemli bir bölümünü kapattıktan sonra, tutkumu adayacağım boş bir sayfa olan sayfayı çevirmek istiyorum. Bu günlerde kendimi adayacağım tek şey; eşim ve çocuklarım."

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