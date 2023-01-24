Kansere yaklanan Nagihan Karadere, süreçle ilgili konuştu: Korkmuyorum

Survivor tarihinin en başarılı kadın yarışmacılarından olan Milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz haftalarda aldığı bir haberle derin üzüntü yaşamıştı.
Rahim ve meme kanserine yakalandığını öğrenen ünlü sporcu, önceki gün Bebek'te süreçle ilgili açıklamalar yaptı.
Sözlerine "Kanser olduğumu ilk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı" diye başlayan Nagihan Karadere, şunları söyledi: "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası. Benim bir evladım var ve güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu. Bu hastalığı yeneceğim."