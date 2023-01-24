Kansere yaklanan Nagihan Karadere, süreçle ilgili konuştu: Korkmuyorum





Sözlerine "Kanser olduğumu ilk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı" diye başlayan Nagihan Karadere, şunları söyledi: "Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası. Benim bir evladım var ve güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu. Bu hastalığı yeneceğim."