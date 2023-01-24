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    Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel sil baştan!

    Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel kendini baştan yarattı. Bir etkinlik çıkışı fit haliyle dikkat çeken oyuncu, eski aşkına da açık kapı bırakmadı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Ayrılık yaradı

    Evlenecekleri beklenirken bir anda ayrılan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Basyel sevenlerini üzmüştü. Ayrılığın ardından Şaşmaz, "Bir yolculuğa çıktık ve bitti" demişti. Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan bir etkinliğe katılan güzel oyuncu, Şaşmaz'la ilgili şunları söyledi: "Üzerinden 4 ay geçti. Bu süre içerisinde ne konuştuk ne de karşılaştık. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum" diyerek açık kapı bırakmadı. Baysel, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Özel bir hocayla çalıştığını söyleyen oyuncu, "Spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum" dedi. Baysel'in bu haline gören hayranları "Ayrılık yaramış" demekten kendini alamadı.

    KENDİNİ YENİLEDİ
    Cemre Baysel ile Şaşmaz'ın ayrılık kararı, herkesi şaşırtmıştı. (Doğan SAVAŞ)



    DOĞAL STAR
    Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Arar, "Yıllardır sadece sanatınızla ön plandasınız, bunun sırrı nedir?" sorusuna, "Herkes, kendine uygun bir yol çiziyor. Özel hayatıma dikkat etmeme zaten gerek yok. Çünkü bu benim doğal halim" dedi.



    'ALLEN'EN YAPIYORLAR!
    Paris Moda Haftası'nda İrina Shayk, Shalom Harlow ve Naomi Campbell'in podyuma çıktığı ve hayvanların kafalarını sergilediği koleksiyon tepki topladı. Hayvanseverliğiyle bilinen Allen de bu duruma sessiz kalmadı. Allen, podyuma çıkan dünyaca ünlü mankenler için, "Popüler olmak ve konuşulmak için yapmadığınız şey kalmıyor! Aşırı ucuz bir koleksiyon" diyerek sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Ayrıca Allen, "Gerçek ya da sahte fark etmez. Hayvanları hiçbir şekilde modaya alet edemezsiniz" sözleriyle koleksiyonu sert bir dille eleştirdi.



        SEVDA ŞARKISI
        Elif Buse Doğan, yeni şarkısı 'Sevda'yı müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkısını severek ayrılanlara armağan eden güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Bu şarkı bana Karacoğlan'ın şu sözünü hatırlattı: 'Ölüm ile ayrılığı tartmışlar; elli dirhem fazla gelmiş ayrılık...' Parçamın sevdiğinden ayrılan herkesin duygularına tercüman olmasını diliyorum."



        KIZ KIZA YEMEK
        Aslıhan Karalar, önceki akşam Etiler'deyd. Arkadaşı ile birlikte mekana gelen Karalar, "Kız kıza yemek yemeye geldik. Arkadaşım içeriye gitti, bekletmeyeyim" diyerek hızlıca içeriye girdi. Doğan SAVAŞ



        ESTETİK BİLMECESİ
        Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi çıkan estetik haberleri hakkında konuşan şarkıcı "Bırakın da yaptırayım 35 yaşındayım. Estetiğe karşı değilim. Kimin canı ne çekerse yaptırır" dedi.



            YERİNDE DURMADI
            Oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, geçtiğimiz gün özel bir davette sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Altuğ, enerjisi ve şarkılarıyla kutlamaya damga vurdu. Sahnede yerinde duramayan şarkıcı, en sevilen şarkılarını gelen davetlilerle birlikte söyledi.



            YENİ ŞARKISI SEZEN'DEN...
            Türk müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman, "Kusura Bakma" şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Soyman, şarkının klip çekimini ise Ankara'da gerçekleştirdi.



            FRİKİK SAVAŞI
            Konserlerine hız veren ve durmak nedir bilmeyen Betül Demir, Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. Kırmızı bir mini elbiseyle sahneye çıkan Demir, adeta frikik savaşı verdi. Güzel şarkıcı, "Mini kıyafeti sahnede taşımak ustalık ister. Maalesef bir elin parmakları kadarız" diyerek hem iddialı konuştu hem de meslektaşlarına taş attı.



                REKORLA DÖNDÜ
                Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Kutsal Damacana 4'ten rekor açılış... Başrolünde Şafak Sezer'in oynadığı Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği Kutsal Damacana 4, pandemi sonrası en iyi açılış yapan komedi filmi oldu. İlk 3 gün verilerine göre film 211.050 kişi tarafından izlendi.



                KÜLTÜR ELÇİSİ
                Amerika New Jersey'deki mekanıyla ülkenin en iyi gece kulüpleri arasında gösterilen Metin Akçetin, ikinci mekanı Babylon Lounge'ı da Manhattan'da açtı. Türk sanatçıları da ABD'ye davet eden "Türk lezzetlerinden sonra şimdi de müziğimiz için mekanımıza gelen yabancı çok" dedi.

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                Haberler Saklambaç Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel sil baştan!
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