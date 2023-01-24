Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel sil baştan!

Evlenecekleri beklenirken bir anda ayrılan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Basyel sevenlerini üzmüştü. Ayrılığın ardından Şaşmaz, "Bir yolculuğa çıktık ve bitti" demişti. Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan bir etkinliğe katılan güzel oyuncu, Şaşmaz'la ilgili şunları söyledi: "Üzerinden 4 ay geçti. Bu süre içerisinde ne konuştuk ne de karşılaştık. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum" diyerek açık kapı bırakmadı. Baysel, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Özel bir hocayla çalıştığını söyleyen oyuncu, "Spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum" dedi. Baysel'in bu haline gören hayranları "Ayrılık yaramış" demekten kendini alamadı.
KENDİNİ YENİLEDİ
Cemre Baysel ile Şaşmaz'ın ayrılık kararı, herkesi şaşırtmıştı. (Doğan SAVAŞ)
DOĞAL STAR
Funda Arar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Arar, "Yıllardır sadece sanatınızla ön plandasınız, bunun sırrı nedir?" sorusuna, "Herkes, kendine uygun bir yol çiziyor. Özel hayatıma dikkat etmeme zaten gerek yok. Çünkü bu benim doğal halim" dedi.
'ALLEN'EN YAPIYORLAR!
Paris Moda Haftası'nda İrina Shayk, Shalom Harlow ve Naomi Campbell'in podyuma çıktığı ve hayvanların kafalarını sergilediği koleksiyon tepki topladı. Hayvanseverliğiyle bilinen Allen de bu duruma sessiz kalmadı. Allen, podyuma çıkan dünyaca ünlü mankenler için, "Popüler olmak ve konuşulmak için yapmadığınız şey kalmıyor! Aşırı ucuz bir koleksiyon" diyerek sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Ayrıca Allen, "Gerçek ya da sahte fark etmez. Hayvanları hiçbir şekilde modaya alet edemezsiniz" sözleriyle koleksiyonu sert bir dille eleştirdi.