Aytaç Şaşmaz’dan ayrılan Cemre Baysel sil baştan!

Evlenecekleri beklenirken bir anda ayrılan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Basyel sevenlerini üzmüştü. Ayrılığın ardından Şaşmaz, "Bir yolculuğa çıktık ve bitti" demişti. Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan bir etkinliğe katılan güzel oyuncu, Şaşmaz'la ilgili şunları söyledi: "Üzerinden 4 ay geçti. Bu süre içerisinde ne konuştuk ne de karşılaştık. Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum" diyerek açık kapı bırakmadı. Baysel, fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Özel bir hocayla çalıştığını söyleyen oyuncu, "Spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum" dedi. Baysel'in bu haline gören hayranları "Ayrılık yaramış" demekten kendini alamadı.



KENDİNİ YENİLEDİ

Cemre Baysel ile Şaşmaz'ın ayrılık kararı, herkesi şaşırtmıştı. (Doğan SAVAŞ)