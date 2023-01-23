



8 AYRI ŞEHİR DOLAŞACAK

Ünlü sanatçı; 6 Mayıs Berlin ve Offenbach, 13 Mayıs Wien, 27 Mayıs Bochum, 28 Mayıs Köln, 29 Mayıs Stuttgart, 2 Haziran Zurich ve 4 Haziran'da da Londra'da en güzel konser salonlarında sahnedeki yerini alacak. Sibel Can, şimdiden hazırlıklarına başladığı Avrupa turnesinde de konuşulanlara göre toplam 1.6 milyon dolar yani yaklaşık 30 milyon TL'yi cebine koyacak.