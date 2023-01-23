Sahnelerin dev ismi Sibel Can, 2023'te de konserden konsere koşacak.
Sahnelerin dev ismi Sibel Can, 2023'te de konserden konsere koşacak.
8 AYRI ŞEHİR DOLAŞACAK
Ünlü sanatçı; 6 Mayıs Berlin ve Offenbach, 13 Mayıs Wien, 27 Mayıs Bochum, 28 Mayıs Köln, 29 Mayıs Stuttgart, 2 Haziran Zurich ve 4 Haziran'da da Londra'da en güzel konser salonlarında sahnedeki yerini alacak. Sibel Can, şimdiden hazırlıklarına başladığı Avrupa turnesinde de konuşulanlara göre toplam 1.6 milyon dolar yani yaklaşık 30 milyon TL'yi cebine koyacak.
Sibel Can, böylece daha yeni yılın ilk ayı bitmeden yaklaşık 52 milyon TL kazanmayı garantilemiş oldu.