Hollanda'da doğup büyüyen ve futbol kariyerine de orada başlayan Oğuzhan Özyakup, aradığı aşkı da oradan buldu.
Şimdilerde Fortuna Sittard'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız, bir yılı aşkın süredir beraber olduğu model Skyler Witschge ile evlilik kararı almıştı. Ünlü futbolcu ile Hollandalı modelin düğünle ilgili planları da belli oldu.
HAZİRAN YA DA TEMMUZ
Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda Barcelona ve Ajax'ta forma giyen meslektaşı Richard Witschge'nin de kızı olan Skyler ile Hollanda'nın Maastricht kentindeki tarihi bir kalede evlenmek için hazırlıklara başladı.