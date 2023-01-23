Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Oğuzhan Özyakup ile Hollandalı model aşkı Skyler Witschge’nin düğün planları belli oldu

    Oğuzhan Özyakup ile Hollandalı model aşkı Skyler Witschge’nin düğün planları belli oldu. Çift, bu yaz doğup büyüdükleri Hollanda’daki tarihi bir kalede dünya evine girmek için hazırlıklara başladı

    Tarihi karar

    Hollanda'da doğup büyüyen ve futbol kariyerine de orada başlayan Oğuzhan Özyakup, aradığı aşkı da oradan buldu.



    Şimdilerde Fortuna Sittard'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız, bir yılı aşkın süredir beraber olduğu model Skyler Witschge ile evlilik kararı almıştı. Ünlü futbolcu ile Hollandalı modelin düğünle ilgili planları da belli oldu.



    HAZİRAN YA DA TEMMUZ
    Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda Barcelona ve Ajax'ta forma giyen meslektaşı Richard Witschge'nin de kızı olan Skyler ile Hollanda'nın Maastricht kentindeki tarihi bir kalede evlenmek için hazırlıklara başladı.



        Çiftin bu kararı almasında Skyler Witschge'nin de kız kardeşinin tarihi bir kalede evlenmesi etkili oldu. Çift, dünya evine girmek için de Haziran ya da Temmuz ayını planlıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Saklambaç Oğuzhan Özyakup ile Hollandalı model aşkı Skyler Witschge’nin düğün planları belli oldu
            SON DAKİKA