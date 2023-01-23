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    Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti

    Önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Geçmişe mazi

    Kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan ve o günden beri kalbi boş olan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti. Önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Koç ile ilgili sorular soran basın mensuplarına şöyle yanıt verdi: "Çok eskidi ama bu konu. Benim hayatımdaki hedefler bunlar değil. Kendi kendime bir şeyler yapmak istiyorum hayatımda. Olursa olur, olmazsa olmaz. Önce kariyer."
    Doğan SAVAŞ



    FOTOMODEL!
    Eski manken Ebru Şallı, önceki gün bir arkadaşıyla beraber Bebek'te görüntülendi. Kuaföründe geçirdiği 3 saatin sonunda kahve molası veren Şallı, masada arkadaşının cep telefonuna bol bol fotoğraf çektirdi. Pozdan poza giren Ebru Şallı'nın o sırada objektiflere yansıyan halleri, "Eski günlerinden bir şey kaybetmemiş" dedirtti. Doğan SAVAŞ



    HER DAİM ŞIK
    Burcu Esmersoy, yoğun iş temposuna mola verip iki haftalık yurt dışı seyahatine çıktı. İlk durağı Fransa Lyon olan güzel sunucu, iki valiz dolusu kıyafetle gittiği tatilinden bu paylaşımı yaptı. Burcu Esmersoy, her zamanki gibi tarzıyla övgü aldı.



        'DERİN' MUTLULUK
        Hayvan sevgisiyle takdir toplayan Derin Mermerci, bir ay önce sahiplendiği köpeği Sushi ile verdiği pozla gülümsetti. Sosyetik güzel, paylaşımına şöyle not düştü: Onların enerjisindeki titreşim size saf sevgi olarak yansıyor. Bundan daha güzel bir mutluluk nasıl olabilir bilemiyorum."



        RENKLİ GEZİ
        Oyuncu Esra Sönmezer, hafta sonunu kedileri Wolfie ve Cassie'ye ayırdı. 7 aylık kedisi Wolfie'yi pet pusetinde, 5 aylık kedisi Cassie'yi de anne kucağında taşıyan Sönmezer, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz ay yaptığı "Evlenirsem asla bir erkeğe hizmet etmem, mutfağa girmem" açıklamasıyla gündem olan güzel oyuncu, "Sadece bu iki aşkım için mutfağa girerim. Çünkü onların dili yok ve bakıma muhtaçlar" dedi.



        MUHTEŞEM START
        Zeynep Bastık, belindeki rahatsızlık nedeniyle uzun süredir ara verdiği konser maratonuna önceki akşam Bakü'de başladı. Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'ni tıka basa dolduran başarılı popçu, iki saat süren performansında Azeri hayranlarını mest etti.



            BANA MÜSADE
            Neslihan Atagül, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çıkışta arabasına doğru yürüyen Atagül, "Konuşmasak olur mu? Gitsem çok iyi olacak. Saat geç oldu, başka zaman konuşalım olur mu?" diyerek basın mensuplarından ricacı oldu. Doğan SAVAŞ



            ANA-OĞUL GÜNÜ
            Gamze Karaman Keçeli, önceki gün oğlu Yaman ile birlikte İstinye'de objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışverişe gelen anne oğul, el ele uzun süre alışveriş yaparak keyifli bir gün geçirdi. Keçeli, oğlu ile poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.



            ANTALYA 'YILDIZ'I
            Önceki akşam Antalya'daki bir mekanda sahneye çıkan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir Akdeniz akşamı yaşattı. Alışılmış tarzından ödün vermeyen Tilbe, şık bir siyah elbise altına giydiği kalın tabanlı spor ayakkabıları ile dikkat çekti.



                MASALSI BAŞLANGIÇ
                Merakla eklenen 'Tozkoparan İskender' müzikali, önceki akşam İstanbul'da görücüye çıktı. Çağan Efe Ak ve Berat Efe Parlar gibi genç yıldızların sahnenin tozunu attırdığı müzikale, büyükten küçüğe birçok izleyici akın etti. Tozkoparan İskender Müzikali; görkemli sahne tasarımı, kostümleri, hikayesi ile izleyicileri sanal ve gerçek arası bir dünyada yolculuğa çıkardı.



                DOĞAL SİTEM!
                Oyuncu Selin Şekerci, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Makyajsız haliyle objektiflere takılan Şekerci, "Beni bu halde çektiniz ya alacağınız olsun" sözleriyle gazetecilere takıldı. Bu arada Selin Şekerci, son filmi 'Sevda Mecburi İstikamet'in gördüğü ilgi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.



                AŞK KADINI
                Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde konser veren Hande Yener, yeni albümü için iddialı konuştu. Kırmızı renkli saçlarıyla da dikkat çeken 50 yaşındaki popçu, kendisi gibi müzisyen sevgilisi Misha ile ilgili de şöyle dedi "24 saat evde çalışıyoruz. Bütün zamanımızı ve enerjimizi albüme ayırdık. İlişkimizi de güzel götürüyor bu durum. İşle aşk bir arada güzel gidiyor.

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                Haberler Saklambaç Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti
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