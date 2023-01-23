Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti

Kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan ve o günden beri kalbi boş olan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti. Önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Koç ile ilgili sorular soran basın mensuplarına şöyle yanıt verdi: "Çok eskidi ama bu konu. Benim hayatımdaki hedefler bunlar değil. Kendi kendime bir şeyler yapmak istiyorum hayatımda. Olursa olur, olmazsa olmaz. Önce kariyer."
Doğan SAVAŞ
FOTOMODEL!
Eski manken Ebru Şallı, önceki gün bir arkadaşıyla beraber Bebek'te görüntülendi. Kuaföründe geçirdiği 3 saatin sonunda kahve molası veren Şallı, masada arkadaşının cep telefonuna bol bol fotoğraf çektirdi. Pozdan poza giren Ebru Şallı'nın o sırada objektiflere yansıyan halleri, "Eski günlerinden bir şey kaybetmemiş" dedirtti. Doğan SAVAŞ
HER DAİM ŞIK
Burcu Esmersoy, yoğun iş temposuna mola verip iki haftalık yurt dışı seyahatine çıktı. İlk durağı Fransa Lyon olan güzel sunucu, iki valiz dolusu kıyafetle gittiği tatilinden bu paylaşımı yaptı. Burcu Esmersoy, her zamanki gibi tarzıyla övgü aldı.