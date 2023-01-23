Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti

Kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç ile aylar önce ayrılan ve o günden beri kalbi boş olan Melisa Aslı Pamuk, geçmişe sünger çekti. Önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, Koç ile ilgili sorular soran basın mensuplarına şöyle yanıt verdi: "Çok eskidi ama bu konu. Benim hayatımdaki hedefler bunlar değil. Kendi kendime bir şeyler yapmak istiyorum hayatımda. Olursa olur, olmazsa olmaz. Önce kariyer."

Doğan SAVAŞ