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    Şeyma Subaşı ve Meedo'nun aşk yuvaları satılıyor! 282 milyon TL’ye alıcı aranıyor

    Evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı ve Meedo, Miami’deki evlerini satışa çıkardı. Mısırlı milyarder lüks malikanesi için 15 milyon dolar (282 milyon TL) para talep ediyor.

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    Aşk yuvaları satılıyor
    Şeyma Subaşı ve Meedo cephesinde hareketli anlar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde gelinlik provasına giden Subaşı, fotoğraflarıyla düğünün yaklaştığını hissettirmişti.

    Evlilik telaşına giren çift, bir yanda da hatıralarla dolu evlerini satmaya hazırlanıyor. Eşyaları ile birlikte satışa çıkarılan malikane için Mısırlı Meedo tam 15 milyon Dolar yani 282 Milyon TL istiyor.



    Meedo satışa çıkardığı malikane için tamamen değiştirmiş ve tadilat için 1 Milyon dolara yakında para harcamıştı.
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