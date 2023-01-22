Sergen Deveci mucizeye adım attı

Amasya'da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. 3 oyuncu öldü. 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci ağır yaralandı.
Boynu kırılan ve omurilik yaralanması yaşayan Deveci, Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçakla İstanbul'a getirildi ve tedavi altına alındı. Önce omurundan ameliyat geçirdi, ardından fizik tedavi görmeye başladı. Azmiyle doktorları bile şaşırttı. Çünkü '1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir' denilen oyuncu 1.5 ayda ayaklandı ve adım attı.
"Bu benim hayatımın ikinci evresi" diyen Deveci, yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Tekrar yürüyemezsem ne yaparım?' diye düşündüm ve B planı yaptım. e-sporcu ya da yazar olurum diyordum. Aklıma gelmezdi bir gün yürüyeceğim diye ağlayacağım. Hayata tekrar 1.82'den bakabilmek harika. Eğer hayatta kaldıysam, bunun bir anlamı var. Ben de onun hakkını vermeye çalışacağım.
Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da kazada yaralanmıştı.
Boynu kırılan ve omurilik yaralanması yaşayan Deveci, Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçakla İstanbul'a getirildi ve tedavi altına alındı. Önce omurundan ameliyat geçirdi, ardından fizik tedavi görmeye başladı. Azmiyle doktorları bile şaşırttı. Çünkü '1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir' denilen oyuncu 1.5 ayda ayaklandı ve adım attı.
"Bu benim hayatımın ikinci evresi" diyen Deveci, yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Tekrar yürüyemezsem ne yaparım?' diye düşündüm ve B planı yaptım. e-sporcu ya da yazar olurum diyordum. Aklıma gelmezdi bir gün yürüyeceğim diye ağlayacağım. Hayata tekrar 1.82'den bakabilmek harika. Eğer hayatta kaldıysam, bunun bir anlamı var. Ben de onun hakkını vermeye çalışacağım.
Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da kazada yaralanmıştı.