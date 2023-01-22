Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı (22 Ocak magazin haberleri)

Ünlü isimlerin hamilelik süreçleri kadar doğum anları da magazin gündeminde konuşuluyor.
Geçtiğimiz gün oğlu Evren Deniz'i kucağına alan başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
AİLELER GALADA BULUŞTU
Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi isimli oyuna, ünlü isimler çocuklarıyla akın etti.
Aylin Kontante ve çocukları Arel-Kaan Leo, Bülent Şakrak ve oğlu Ali Şakrak, Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal ve çocukları Piraye- Rutkay Kerim, Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel galaya katılan isimler arasındaydı.
Bülent Şakrak ve oğlu Ali Şakrak