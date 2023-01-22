Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı (22 Ocak magazin haberleri)

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SMA hastası Masal bebeğin tedavisi için bir masal kitabı yayınlayarak bağış kampanyasını başlatan Özge Özder'in ardından eşi Sinan Güleryüz de bir konser düzenleyerek kampanyaya destek oldu. Özder, "Türkiye'nin en küçük hasta bebeği o. Bu tarz anlamlı geceleri arada düzenliyoruz" dedi.