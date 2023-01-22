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    Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı (22 Ocak magazin haberleri)

    Oğlu Evren Deniz'i kucağına alan başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve 22 Ocak 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Doğum anını paylaştı

    Ünlü isimlerin hamilelik süreçleri kadar doğum anları da magazin gündeminde konuşuluyor.



    Geçtiğimiz gün oğlu Evren Deniz'i kucağına alan başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.



    AİLELER GALADA BULUŞTU
    Küçük     Prens: Bir Dostluk Hikayesi isimli oyuna, ünlü isimler çocuklarıyla akın etti.



    Aylin Kontante ve çocukları Arel-Kaan Leo, Bülent Şakrak ve oğlu Ali Şakrak, Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal ve çocukları Piraye- Rutkay Kerim, Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel galaya katılan isimler arasındaydı.


    Bülent Şakrak ve oğlu Ali Şakrak



        ANNE OĞUL GÜNÜ
        Özlem         Yıldız, önceki gün oğlu Demir ile birlikte İstinye'de objektiflere yansıdı. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte karnesini alan Demir, annesi ve babasıyla birlikte alışveriş merkezinde yemek yedi. Restoran çıkışı birlikte poz vermeyi tercih eden anne oğul, gün boyu alışveriş merkezinde keyifli vakit geçirdiler.




        DUYARLI ÇİFT
        SMA         hastası Masal bebeğin tedavisi için bir masal kitabı yayınlayarak bağış kampanyasını başlatan Özge Özder'in ardından eşi Sinan Güleryüz de bir konser düzenleyerek kampanyaya destek oldu. Özder, "Türkiye'nin en küçük hasta bebeği o. Bu tarz anlamlı geceleri arada düzenliyoruz" dedi.



        SABIRSIZLANIYOR
        GÖKHAN         Türkmen önceki gece Bostancı'da sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Türkmen, "Keyifli bir gece geçireceğiz. İbrahim Erkal'ın albümünde "Sevme" şarkısını seslendirdim. Onun çıkması için sabırsızlanıyorum" dedi.



            TATİL YARADI
            Murat Kazancıoğlu'nun barışma tatiline çıkardığı Şevval Şahin Phuket'ten paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Aşkta ikinci baharlarını yaşayan çift, instagramda da iyice aktifleşti. Ünlü mankenin kırmızılar içinde verdiği poza "Barışma en çok sana yaradı" yorumları yapıldı.



            SEMT OTURUŞU
            Cesur pozlarını sosyal medyadan sık sık paylaşan isimlerden biri olan Berrak Tüzünataç bu paylaşımlarına yenilerini ekledi. Yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'ye havalı pozlar veren Tüzünataç, adeta ışıl ışıl parladı. Kot pantolon üzerine transparan bluz tercih eden güzel oyuncuya "Semt oturuşu pozunu vermişsin" yorumları yapıldı.



            ESPRİ TARZI GÜLDÜRDÜ
            OYUNCULUĞU kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Instagramdan paylaştığı kolejli havası veren fotoğrafına "Okula mı gidiyorsun?" yorumları yapıldı. Bu yoruma esprili bir dille cevap veren güzel oyuncu "Hayat okulundan mezun olmama bir ders kaldı" diyerek tebessüm ettirdi.



                KARNI BURNUNDA PAYLAŞIM
                Kaan Demirbağ ile evli olan Aslışah Alkoçlar, ikinci bebeğini doğurmasına sayılı günler kala sosyal medyadan karnı burnunda pozlar verdi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.



                AYAKTA ALKIŞLANDI!
                UĞUR Yücel'in tek kişilik oyunu "Neyzen" Ankara'da ilk kez tiyatroseverlerle buluştu. Kapalı gişe devam eden oyunu izleyenler, Yücel'i dakikalarca ayakta alkışladı.



                KARNE KUTLAMASI
                Başarılı                 şarkıcı Funda Arar, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Kış konserlerine tam gaz devam eden Arar, okulların yarı yıl tatiline girmesiyle karne heyecanını oğlu Aras ile kutladı. Objektiflere tek başına poz veren Funda Arar, oğlu ile AVM'deki eğlence merkezine geçerek birlikte keyifli zaman geçirdi.



                    TEMPO TUTTU
                    Şevval Sam, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel sanatçı kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yoğun tempoda çalıştığını ve fırsat buldukça dışarı çıktığını söyleyen Şevval Sam, "Haftanın 4 günü sette geçiyor. Geriye kalan 3 günde sahne ve stüdyo çalışmalarımız oluyor" dedi.



                    ARABESK GECESİ
                    Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Geleneksel hale gelen arabesk gecesinde, hayranlarına birbirinden güzel şarkıları seslendiren başarılı sanatçı büyük alkış topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sevilen şarkılarını, müzikseverlerle beraber koro oluşturarak söyledi.



                    SERİ BAŞLADI
                    Mehmet                     Çelik, yeni başladığı klip serisine "Jackpot" klibi ile devam etti. Çelik'in hiphop ve R&B harmanlayarak ortaya koyduğu şarkıları, kariyerine oldukça güçlü bir ivme kazandırdı. "Jackpot" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, kendi arkadaşları ile samimi bir klip çekti.



                        TEK BAŞINA
                        Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'da bir Avm'de görüntülendi. Alışverişe gelen Gönül, kısa süre mağazaları dolaşıp ürünleri inceledi. Alışverişini tamamlayan Gönül, kısa bir kahve molası vermeyi de ihmal etmedi.



                        SPOR SONRASI ALIŞVERİŞ
                        KORAY Avcı, önceki akşam Zincirlikuyu'da görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Avcı muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadı Acelesi olduğunu söyleyen Avcı; "Arkadaşlar hepinize kolay gelsin, iyi akşamlar" demekle yetindi.



                        İZDİHAM
                        UĞUR Aslan, geçtiğimiz gün Ankara'daki konserinde iki bin kişilik salonu dört bin kişi ile dolduran hayranlarını görünce, çözümü aynı gün iki ayrı konser vererek buldu. İzdihamın önüne geçen Aslan, hayranlarını iki ayrı grup halinde salona aldı.


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                        Haberler Saklambaç Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı (22 Ocak magazin haberleri)
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