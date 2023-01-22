Kerem bebek abisi Karan’a benziyor! Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti hastane çıkışı mutluluklarını dile getirdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.
Evcen, "Sağlığı yerinde... Karan'ın bebekliğine çok benziyor" diye konuştu. Özçivit ise "Bebek kime benziyor?" diye soran muhabirlere "Aynı abisi gibi" yanıtını verdi. Özçivit, Karan'ın kardeşini olumlu karşıladığını ifade ederek "Merakla onu bekliyordu. Tepkileri müthişti" dedi. Doğuma girdiğini söyleyen Özçivit, "Karan'da da doğuma girmiştim. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.
"BİRAZ KENDİMİZE SAKLARIZ"
İlk çocukları Karan'a instagram hesabı açan ikili, "Kerem içinde böyle bir şey düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya "Açabiliriz" şeklinde yanıt verdi.
İkili son olarak "Resim paylaşmayı düşünüyor musunuz? Nazardan korkuyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Hiçbir zaman Karan'ı da sakınıp saklamadık. İlk dönemler biraz kendimize saklarız. Sonrasında zaten görürsünüz" yanıtını verdi.
Evcen, "Sağlığı yerinde... Karan'ın bebekliğine çok benziyor" diye konuştu. Özçivit ise "Bebek kime benziyor?" diye soran muhabirlere "Aynı abisi gibi" yanıtını verdi. Özçivit, Karan'ın kardeşini olumlu karşıladığını ifade ederek "Merakla onu bekliyordu. Tepkileri müthişti" dedi. Doğuma girdiğini söyleyen Özçivit, "Karan'da da doğuma girmiştim. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.
"BİRAZ KENDİMİZE SAKLARIZ"
İlk çocukları Karan'a instagram hesabı açan ikili, "Kerem içinde böyle bir şey düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya "Açabiliriz" şeklinde yanıt verdi.
İkili son olarak "Resim paylaşmayı düşünüyor musunuz? Nazardan korkuyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Hiçbir zaman Karan'ı da sakınıp saklamadık. İlk dönemler biraz kendimize saklarız. Sonrasında zaten görürsünüz" yanıtını verdi.