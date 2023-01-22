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    Kahkaha makinesi! İrem Derici yine formunda...

    İrem Derici önceki gece Etiler'de görüntülendi. Derici, "Birisi suratıma tükürse yarabbi şükür derim. Hayat çok kısa çünkü" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.

    Doğan Savaş
    Takvim
    Kahkaha makinesi
    İrem Derici önceki gece Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi.

    Röportaj alanına yürürken Demet Akalın'ın da posterini gören ve bakış atan Derici, "Özledim ondandır. Bir cumartesi işim olmasa da Demo'yu izlemeye gitsem. Biz hiç tartışmadık. Ben hatırlamıyorum. Birisi suratıma tükürse yarabbi şükür derim. Hayat çok kısa çünkü." diyerek güldü.

    Geçtiğimiz günlerde babası Hulusi Derici'nin eşinden ayrıldığı ve eşinin babasına 1 milyon TL'lik dava açtığı haberlerine gülen şarkıcı, "Babamın üçüncü evliliği bitmiş ve hala bana soruyorsunuz. 5 tane çocuk var zebil olduk ya. Hiç ilgilenmiyorum valla" diyerek kahkaha attı.
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