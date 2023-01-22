İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza’nın bitmeyen kavgası! Sokak ortasında...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yla arasında sular durulmuyor. Şimdiye kadar birçok kez ayrılan ve her defasında birbirlerini affeden çiftin adı, yine bir kavgaya karıştı.



İLK DEĞİL!

Adı Büşra Develi ile aşk iddialarına karışan İbrahim Kutluay, uzatmalı aşkı Edvina Sponza'nın hışmına uğramıştı. Sponza, kıskançlık krizine girince, Kutluay'la arası bozulmuş ve sokak ortasında tartışmışlardı. Bu olayların ardından geçtiğimiz gün eski eşi Demet Şener'le bir mekanda pişti olan Kutluay, yine Sponza'yı kızdırmış olacak ki ikili birbirine girdi.