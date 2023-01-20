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    Şevval Şahin’le barışan Murat Kazancıoğlu kesenin ağzını açtı

    Şevval Şahin’le geçtiğimiz günlerde barışan Murat Kazancıoğlu kesenin ağzını açtı. Biricik aşkıyla Phuket’e tatile giden Kazancıoğlu’nun cebinden 250 Bin TL çıktı

    Pahalı barışma
    İstanbul'da ayrılan Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin çifti geçtiğimiz günlerde Londra'da tekrar aşka gelmişti.

    İkinci baharlarını yaşayan ve barışmanın ardından yerinde duramayan aşıkların durağı bu kez Phuket'ti. Sevgilisi için paraya kıyan Murat Kazancıoğlu, Phuket'in en güzel otellerinden birinde günlüğü 50 Bin TL'ye 5 günlük oda tuttu.

    Pahalıya patlayan bu tatil, Kazancıoğlu'na 250 Bin TL'ye mal oldu.




    Murat Kazancıoğlu ve Şevval Şahin aşkı son sürat devam ediyor.

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