Meedo ile evlenecek olan Şeyma Subaşı'ndan gelinlik provası

Aşkı Mısırlı Meedo'da bulan Şeyma Subaşı, Meedo ile Mayıs ayında nikah masasına oturacak.
Önceki gün giyeceği gelinliği seçmek için kolları sıvayan Subaşı, birçok model deneyip, prova yaptı. Subaşı gelinlik provası yaptı. Instagramdan fotoğraflar paylaşan Subaşı "Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz." dedi.
Çiftin, Fas'ın Marakeş şehrinde evlenecekleri öne sürülmüştü.
Önceki gün giyeceği gelinliği seçmek için kolları sıvayan Subaşı, birçok model deneyip, prova yaptı. Subaşı gelinlik provası yaptı. Instagramdan fotoğraflar paylaşan Subaşı "Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz." dedi.
Çiftin, Fas'ın Marakeş şehrinde evlenecekleri öne sürülmüştü.