Kaçış planı tuttu! Hande Erçel Armutlu'da objektiflere yakalandı

Hande Erçel, önceki gece Armutlu'daki bir mekanda ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı.
31 yaşına giren abla Erçel, doğum günü pastasını kardeşi ile birlikte üfledi. Sabaha karşı mekandan ayrılan Hande Erçel, arabanın kapıya sıfır yanaştırılmasını isteyerek mekandan çıktığı gibi arabaya bindi.
Soruları yanıtlamayan oyuncu, objektiflere böyle yakalandı.
31 yaşına giren abla Erçel, doğum günü pastasını kardeşi ile birlikte üfledi. Sabaha karşı mekandan ayrılan Hande Erçel, arabanın kapıya sıfır yanaştırılmasını isteyerek mekandan çıktığı gibi arabaya bindi.
Soruları yanıtlamayan oyuncu, objektiflere böyle yakalandı.