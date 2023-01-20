Dinmeyen öfke! Demet Şener, İbrahim Kutluay'ı görünce mekanı terk etti







BEŞ YILDIR TEK KELİME YOK

Bu arada 2018'te boşanan 13 yıllık evli çiftin, beş senedir yüz yüze dahi gelmediği ve birbirleriyle tek kelime dahi etmediği öğrenildi. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, bunca zamandır sadece evdeki yardımcılar ve çocukları aracılığıyla iletişim kuruyor.



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