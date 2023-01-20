Dinmeyen öfke! Demet Şener, İbrahim Kutluay'ı görünce mekanı terk etti

Onlar, bir dönem magazin dünyasının örnek çiftiydi. 2005'te dünya evine girip mutluluklarını iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın peri masalı, 2018'te sona erdi.
Masalı mutsuz sonla bitiren ise İbrahim Kutluay'ın Edwina Sponza ile yaşadığı yasak aşktı.
O GÜNLERİ UNUTMADI
Evliliğinin son dönemlerinde eşi ve sosyetik güzel arasındaki ilişkiyi öğrenen Demet Şener, 'evine zarfla iç çamaşırını ve çıplak fotoğraflarını yolladığını' iddia ettiği Sponza nedeniyle zor günler geçirmişti. Yaşadığı üzüntüleri unutmayan Şener, önceki akşam yeni aşkı Tolga Arman ile Etiler'deki çok ünlü bir İtalyan restoranında yemekteydi.
Mekana İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer'in geldiğini gören Şener, adeta buz kesti. Kutluay'ın kız kardeşinin yanı sıra oğlunun da bulunduğu masaya önce arkasını dönen Demet Şener, rahatsızlığı artınca Ömer'e bile bir şey demeden mekandan ayrıldı.