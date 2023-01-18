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    Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra İspanyol güzel Jessica Goicoechea ile aşkını ilan etti

    Marc Bartra, model Desire Cordero’dan sonra bir diğer İspanyol güzel Jessica Goicoechea ile aşkını ilan etti. Trabzonsporlu futbolcuya taraftarlar mesaj yağdırdı: “Yılın en güzel yengesi, resmen bizde”

    Aşk golü!

    Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un Real Betis'ten 1.25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Marc Bartra, yeşil sahalar gibi çapkınlıkta da profesyonel! Kısa bir süre kendisi gibi İspanyol futbolcuyla aşk yaşayan dünyaca ünlü model Desire Cordero, tribünden maçları izleyerek de taraftarın dikkatini çekmişti.



    Cordero aşkı kısa süren Marc Bartra, memleket aşkını yine konuşturdu ve gönlünü bir diğer İspanyol güzel Jessica Goicoechea'ya kaptırdı. Kasım 2022'de sarışın güzelle çıkan aşk iddialarını "Her şey yalan. Kimseyle birlikte değilim ve çok mutluyum" diyen Bartra, ters köşe yaptı.



    KUTLAMA BATUM'DAYDI
    15 Ocak'ta 32 yaşına giren yıldız futbolcu, Batum'daki doğum günü kutlamasından yaptığı paylaşımlarıyla Jessica Goicoechea ile olan aşkını da ilan etti. Bartra'nın bu paylaşımı üzerine Trabzonsporlu taraftarlar "Ligin en güzel yengesi resmen Trabzonspor'a imza attı" esprileri yaptı.



        Bu arada Marc Bartra, 2017'den beri evli olduğu İspanyol gazeteci Melissa Jimenez ile ilişkisini de 2022 başında bitirdi.



        Marc Bartra, model Desire Cordero'dan sonra bir diğer İspanyol güzel Jessica Goicoechea ile aşkını ilan etti. Trabzonsporlu futbolcuya taraftarlar mesaj yağdırdı: "Yılın en güzel yengesi, resmen bizde"

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