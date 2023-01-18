Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra İspanyol güzel Jessica Goicoechea ile aşkını ilan etti





Cordero aşkı kısa süren Marc Bartra, memleket aşkını yine konuşturdu ve gönlünü bir diğer İspanyol güzel Jessica Goicoechea'ya kaptırdı. Kasım 2022'de sarışın güzelle çıkan aşk iddialarını "Her şey yalan. Kimseyle birlikte değilim ve çok mutluyum" diyen Bartra, ters köşe yaptı.