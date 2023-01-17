Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un dostluğu nazara geldi! Eski eşler arasında ipler gerildi





Ünlü model, 44 yaşına bastığı gün de kurduğu şu cümlelerle hem kendine hem de birilerine sitem ediyor gibiydi: "Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla! Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün."