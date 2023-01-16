Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avaşar'a teşekkür

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, dün 25 yaşına bastı. Kızının mimar olacağını ve çok iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ekledi: "Tüm bunların dışında benim için asıl gurur kaynağı Zehra'nın terbiyesi. Her şey parayla satın alınabilir ama terbiye ve ahlak asla." Bu konuda da en büyük teşekkürü anne Avşar'a borçlu olduğunu söyleyen Kaya Çilingiroğlu, "Hülya, kızımızın bu günlere gelmesinde harika bir iş çıkardı" dedi.
SAVAŞÇI ZİYNET
Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Cengiz Abazoğlu imzalı pelerinli kostümüyle savaşçı ruhunu sahneye yansıtan Sali, "Ben savaşçı ve güçlü bir kadınım. Kadının gücünü temsil etmeyi seviyorum. Kılıcım mikrofonum, şarkılarım da kurşunlarım" dedi.
İMPARATOR İZDİHAMI
İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara'daki bir mekanda sahne aldı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan konserde Tatlıses, müzikseverlere en sevilen şarkılarını seslendirdi. Usta sanatçı, tarzıyla da büyük ilgi gördü.