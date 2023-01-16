Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avaşar'a teşekkür

    Kaya Çilingiroğlu, dün 25 yaşına basan kızının ‘terbiyeli’ oluşundan gurur duyduğunu söyleyip ekledi: “Annesine teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı” İşte sizler için derlediğimiz 16 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Ana övgü

    Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, dün 25 yaşına bastı. Kızının mimar olacağını ve çok iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ekledi: "Tüm bunların dışında benim için asıl gurur kaynağı Zehra'nın terbiyesi. Her şey parayla satın alınabilir ama terbiye ve ahlak asla." Bu konuda da en büyük teşekkürü anne Avşar'a borçlu olduğunu söyleyen Kaya Çilingiroğlu, "Hülya, kızımızın bu günlere gelmesinde harika bir iş çıkardı" dedi.



    SAVAŞÇI ZİYNET
    Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Cengiz Abazoğlu imzalı pelerinli kostümüyle savaşçı ruhunu sahneye yansıtan Sali, "Ben savaşçı ve güçlü bir kadınım. Kadının gücünü temsil etmeyi seviyorum. Kılıcım mikrofonum, şarkılarım da kurşunlarım" dedi.



    İMPARATOR İZDİHAMI
    İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara'daki bir mekanda sahne aldı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan konserde Tatlıses, müzikseverlere en sevilen şarkılarını seslendirdi. Usta sanatçı, tarzıyla da büyük ilgi gördü.



        BURÇİN SARARDI
        Yeni projesi merakla beklenen Burçin Terzioğlu, önceki gün yaptığı paylaşımla heyecan yarattı. Saçlarının rengini sapsarı yapan güzel oyuncunun bu değişikliği yeni rolü için mi yapıp yapmadığı merak konusu oldu. Burçin Terzioğlu, yeni imajıyla da beğeni topladı.



        PROVA YEMEĞİ!
        Sık sık bir arada görüntülendiği Hande Doğandemir ile adı aşk dedikodularına karışan Aytaç Şaşmaz, önceki akşam Yeniköy'deydi. Kendisi gibi oyuncu Cemre Baysel'den yeni ayrılan Şaşmaz, "Hande ile yeni bir tiyatro oyununda oynayacağız. Provalar sonrası da yemek yiyoruz. Öyle bir aşk durumu yok" dedi. Doğan SAVAŞ



        ÇAY LAV YU
        Rizeli eşi Hüseyin Kara sayesinde tam bir Karadeniz aşığı olan Jessica May, sosyal medyada neşe saçtı. atv'nin sevilen dizisi 'Yalnız Kurt'ta rol olan Brezilyalı güzel, önceki gün gittiği Rize Çayeli'nden renkli paylaşımlar yaptı. Karadeniz yemekleri yiyip çayını içen Jessica May, bu karesine de "Çay lav yu" yazarak gülümsetti.



            DOĞAL MİNİŞ
            Müge Boz, hafta sonu Kerpe kaçamağı yaptı. Güzel oyuncu, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile gittiği ormanda keyifli anlar yaşadı. Müge Boz, kızıyla verdiği bu renkli poza "Miniş'in doğayla iç içe büyümesi için böyle planlar yapmaya çalışıyoruz" yazdı.



            MELİS HARİKALAR DİYARINDA
            Oyuncu Melis Sezen, bir tören için gittiği İspanya'da keyifte... Önceki gün Orgiva'yı gezen güzel oyuncu çektirdiği kareye şöyle not düştü: "Kutsal, mistik ve sihirli bir yer burası. Her zerrenizle hissedebiliyorsunuz." Sezen'in paylaşımına "Melis harikalar diyarında" mesajı yağdı.



            ALLAH MERT'İ KURTARDI!
            Görgüzel arasındaki polemik dinmiyor... Önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan Görgüzel, şarkı söylemesini eleştiren Boluğur'un kendisi için "Ben eşimin soyadıyla şöhret olmadım" çıkışı hakkında şöyle dedi: "Dokuz yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum; kimse gibi üç günde evliliğini bitiren bir insan olmadım."



                MERVE'DEN YANIT YOK
                Kendisini izleyenler arasında bulunan Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'la da objektifler karşısına geçen Selen Görgüzel, güzel oyuncuyu kızdıracak şu sözleri sarf etti: "Mert, hatasından hemen döndü. Allah kardeşimizi kurtardı! " Aynı dakikalarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Merve Boluğur ise Selen Görgüzel'in "Psikolojik tedavi görsün" cümlelerine yanıt vermedi. (Doğan SAVAŞ)



                GERİ SAYIM POZU
                2019'da kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kızına "Leyla Süreyya" adını vereceğini açıklayan Kaya, karnı burnunda yeni pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



                DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR
                Kısa süre önce Dilan Çıtak Tatlıses ile dünya evine giren Levent Dörter, evlendikten sonra ilk kez İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Evliliğin çok iyi gittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, çocukla ilgili sorular karşısında ise şöyle dedi: "İnşallah, Allah nasip ederse çocuğumuz da olur. Onu da bekleyip göreceğiz. Bebek için doğru zaman çok önemli."



                    KLASİK TEO
                    Teoman, 2023'ün ilk performansı için Bayhan Müzik organizasyonuyla önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda konser verdi. Ünlü rockçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde performansı kadar şıklığıyla da beğeni topladı.



                    43'ÜNDE ÖĞRENCİ OLDU
                    Oyuncu Evrim Akın, YouTube kanalında televizyoncu ve yapımcı Uğur Kalabaş'ı ağırladı. Sohbetin en dikkat çeken itirafı ise Akın'dan geldi. Nişantaşı Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'ne kaydolduğunu belirten 43 yaşındaki oyuncu, "Bence geç kalınmış bir şey yoktur. Önce kariyer yaptım sonra okul" diye konuştu.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Hangi Kredi
                    Haberler Saklambaç Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avaşar'a teşekkür
                        SON DAKİKA