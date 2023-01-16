Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avaşar'a teşekkür

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, dün 25 yaşına bastı. Kızının mimar olacağını ve çok iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ekledi: "Tüm bunların dışında benim için asıl gurur kaynağı Zehra'nın terbiyesi. Her şey parayla satın alınabilir ama terbiye ve ahlak asla." Bu konuda da en büyük teşekkürü anne Avşar'a borçlu olduğunu söyleyen Kaya Çilingiroğlu, "Hülya, kızımızın bu günlere gelmesinde harika bir iş çıkardı" dedi.