Yok artık Kanye West! Kim Kardashian bombasından sonra Bianca Censori iddiası

Ünlü rapçi West hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre West perşembe günü Beverly Hills'te gizli bir törenle Bianca Censori ile evlendi. Rapçinin sürpriz evliliği Kim Kardashian ile yedi yıllık evliliğini resmen bitirmesinden iki ay sonra gerçekleşti.

Bianca Censori, West'in markası Yeezy'nin tasarımcılarından biri. Bu hafta beraber yemek yerken görüntülenen West ve Censori'nin yüzük takması da dikkat çekmişti.





Bianca Censori'nın Kim Kardashian'a olan benzerliği de dikkat çekti.