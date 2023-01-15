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    Yok artık Kanye West! Kim Kardashian bombasından sonra Bianca Censori iddiası

    Kardashian’dan boşanmasının üzerinden iki ay geçen West’in, sürpriz bir şekilde kendi markasının tasarımcısı Bianca Censori ile evlendiği iddia edildi.

    Yok artık West

    Ünlü rapçi West hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre West perşembe günü Beverly Hills'te gizli bir törenle Bianca Censori ile evlendi. Rapçinin sürpriz evliliği Kim Kardashian ile yedi yıllık evliliğini resmen bitirmesinden iki ay sonra gerçekleşti.

    Bianca Censori, West'in markası Yeezy'nin tasarımcılarından biri. Bu hafta beraber yemek yerken görüntülenen West ve Censori'nin yüzük takması da dikkat çekmişti.



    Bianca Censori'nın Kim Kardashian'a olan benzerliği de dikkat çekti.

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    Haberler Saklambaç Yok artık Kanye West! Kim Kardashian bombasından sonra Bianca Censori iddiası
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