Merve Boluğur'dan Selen Görgüzel'e olay sözler! Ortalık karıştı

Boluğur, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun" paylaşımı yaparak adeta açtı ağzını yumdu gözünü.