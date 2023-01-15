Bülent Ersoy'dan modacı Pınar Kerimoğlu'na yanıt: Ben taklit etmem edilirim

Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Giydiği ışıltılı elbise herkes tarafından beğenilen Ersoy'un, saçlarındaki aksesuarın ise kopya olduğu iddia edildi.

Modacı Pınar Kerimoğlu, bu tasarımın kendisine ait olduğunu dile getirdi ve "İstediğiniz kadar tasarımlarımın aynısını yapın aklınız bende belli ki... İnsanların emeklerini çalmayın, maşa gibi kullanmayın" diyerek Diva'yı hedef aldı.

Ersoy ise sosyal medyasından 1980'e ait görüntü paylaşarak, "Ben taklit etmem, edilirim. 1980 İzmir konserinde kullandığım baş aksesuarımı çalıp bir de sahip çıkmaya çalışmayın" dedi.





Diva'nın 1980 yılındaki İzmir sahnesi.