Shakira'dan 11 yıllık eski eşi Gerard Pique'ye bomba gönderme! O sözler dikkat çekti

Shakira ve Pique geçtiğimiz aylardaki ayrılık haberleriyle dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Çift, Pique'nin Shakira'yı aldattığı için ayrılmış, hatta Pique yeni sevgilisiyle bile görüntülenmişti. İkinci kadın durumuna düşen Shakira yeni çıkardığı şarkıda adeta Pique ve sevgilisi Clara Chia Marti'yi hedef aldı.
Shakira'nın sözlerindeki "Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm" ifadeleri ile Pique'yi işaret etti.