7 yıllık aşkları bitmişti! Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy, İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş yakalandı

2016 yılından beri yani yaklaşık yedi yıldır süren ilişkilerinde sayısız kez ayrılıp barışan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, yolun sonuna geldi! Ailelerini tanıştırıp ilişkilerini resmiyete dökmeye başlayan çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.
28 yaşında birlikte olmaya başladığı Ulusoy'un isteğiyle aşkını gözlerden uzak yaşayan 35 yaşındaki Duygu Sarışın, bu ilişki uğruna kariyerini bile geri plana attı.. Snob Magazin'de yer alan habere göre; ikili, aşklarındaki son krizi de aşamayınca yıpranan beraberliklerini aldıkları ortak bir kararla noktaladı.
AŞKI İHANET Mİ BİTİRDİ?
Ancak Çağatay Ulusoy cephesinden gelen haber, "Olan güzel oyuncunun yedi yılına oldu" yorumları yaptırdı. İddiaya göre yedi yıllık aşkını bitirdikten sonra hiç vakit kaybetmeyen yakışıklı oyuncu, Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda geçtiğimiz gece bir başka oyuncu İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendi.