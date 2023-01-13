7 yıllık aşkları bitmişti! Duygu Sarışın'dan ayrılan Çağatay Ulusoy, İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş yakalandı





AŞKI İHANET Mİ BİTİRDİ?

Ancak Çağatay Ulusoy cephesinden gelen haber, "Olan güzel oyuncunun yedi yılına oldu" yorumları yaptırdı. İddiaya göre yedi yıllık aşkını bitirdikten sonra hiç vakit kaybetmeyen yakışıklı oyuncu, Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda geçtiğimiz gece bir başka oyuncu İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendi.