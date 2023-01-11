Cem Özer'in açıklamaları Nurgül Yeşilçay'ı çileden çıkardı!





ARTIK GÖRÜNMEZ DEĞİLLER!

Cuma günü atv'de dizi severler ile buluşacak olan Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden aldı. Dizinin Mercan'ı Hande Soral ve Ali'si Görkem Sevindik rolleri hakkında ilk kez konuştu. Bu hikayenin bazen görmezden ve duymazdan gelinen sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral, şunları söyledi: "Dizimiz sayesinde görmezden geldiğimiz çocukları artık görüp önemsemeye başlayacağız. Benim canlandırdığım Mercan karakteri, çok güçlü bir kadın. En güçlü yanı; ailesi olan köksüzleri bir arada tutması."



GERÇEKLE YÜZLEŞME!

Dizinin çok anlamlı mesajlar verdiğini söyleyen Görkem Sevindik ise "İzleyici, sokak çocuklarının neler yaşadığını ve aslında onlara kimsenin el uzatmadığını görecek. Benim hayat verdiğim Ali karakteri; acısını ve aşkını içinde yaşayan, çok dışa vuramayan, merhametli bir karakter."