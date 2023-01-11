Cem Özer'in açıklamaları Nurgül Yeşilçay'ı çileden çıkardı!

Cem Özer, geçtiğimiz günlerde bir röportajında "Dünyada hiçbir şey bundan daha iyiye gitmeyecek. İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın" demiş ve ardından çocuk çocuk yapan aileleri eleştirmişti. Sözleriyle tepki çeken ünlü oyuncu, "Siz neden çocuk yaptınız o halde?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise eski eşi Nurgül Yeşilçay'ı kızdırdı: "İkisi de istemeden oldu. Yani niyetlenerek yapmadık."
'BİRAZ OĞLUNU DÜŞÜN'
Bu sözleri duyan Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın babası olan eski eşine telefon aracılığıyla sitem etti. Nurgül Yeşilçay, iddiaya göre Özer'i arayarak "Bunlar nasıl sözler! Oğlunun ne hissedeceğini düşünmeden konuşuyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.
PELİN'İN TRAFİK ÇİLESİ!
ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başroldeki isimlerinden Pelin Akil'in trafikteki derdi bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta mendil satıcısı bir çocuk tarafından küfürler edilip aracının camına yumruk atılan güzel oyuncu, dün de kadınlara yönelik tacize esprili bir gönderme yaptı. Filtreyle kendisine bıyık takan Pelin Akil, çektiği videoda şöyle dedi: "Beni artık trafikte böyle görün. Birçok erkekten daha iyi araba kullandığım halde trafikte sırf kadın olduğum için sık sık ukalaca ve kaba tavırlara maruz kalıyorum."