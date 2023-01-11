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    Cem Özer'in açıklamaları Nurgül Yeşilçay'ı çileden çıkardı!

    Cem Özer’in, “İki çocuğum da istemeden oldu” sözleri, oğlu Osman Nejat’ın annesi Nurgül Yeşilçay’ı küplere bindirdi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Ana tepki!

    Cem Özer, geçtiğimiz günlerde bir röportajında "Dünyada hiçbir şey bundan daha iyiye gitmeyecek. İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın" demiş ve ardından çocuk çocuk yapan aileleri eleştirmişti. Sözleriyle tepki çeken ünlü oyuncu, "Siz neden çocuk yaptınız o halde?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise eski eşi Nurgül Yeşilçay'ı kızdırdı: "İkisi de istemeden oldu. Yani niyetlenerek yapmadık."



    'BİRAZ OĞLUNU DÜŞÜN'
    Bu sözleri duyan Yeşilçay, oğlu Osman Nejat'ın babası olan eski eşine telefon aracılığıyla sitem etti. Nurgül Yeşilçay, iddiaya göre Özer'i arayarak "Bunlar nasıl sözler! Oğlunun ne hissedeceğini düşünmeden konuşuyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.



    PELİN'İN TRAFİK ÇİLESİ!
    ATV'nin başarılı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başroldeki isimlerinden Pelin Akil'in trafikteki derdi bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta mendil satıcısı bir çocuk tarafından küfürler edilip aracının camına yumruk atılan güzel oyuncu, dün de kadınlara yönelik tacize esprili bir gönderme yaptı. Filtreyle kendisine bıyık takan Pelin Akil, çektiği videoda şöyle dedi: "Beni artık trafikte böyle görün. Birçok erkekten daha iyi araba kullandığım halde trafikte sırf kadın olduğum için sık sık ukalaca ve kaba tavırlara maruz kalıyorum."



        AYDİLGE GÜLDÜRDÜ
        Aydilge ve Utku Barış Andaç, gösteriş ve maddiyat meraklısı çiftleri esprili bir dille eleştiren bir video çekti. İyi bir ilişkinin şartının sevgi ve aşk değil maddiyat ve takipçi sayısı olduğunu söyleyerek çiftlere gönderme yapan Aydilge, videonun sonunda eşinden öpücüğü de kaptı. Ünlü şarkıcı, öpücük sonrası da "Fazla öpme, yanaklarımı yeni yaptırdım, düşmesinler" diyerek güldürdü.



        ROL ÜSTÜMÜZE YAPIŞIYOR
        Artemis Sinem Karaman, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir hayli keyifli olan Karaman, dizilerdeki kötü karakterleri canlandırması hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Oynadığımız rol üstümüze yapışıyor. 'Sen ne biçim kadınsın' diye bağıranlar oldu, bu tepkileri alınca doğru işi yaptığımı düşünüyorum" dedi.



        ARTIK GÖRÜNMEZ DEĞİLLER!
        Cuma günü atv'de dizi severler ile buluşacak olan Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden aldı. Dizinin Mercan'ı Hande Soral ve Ali'si Görkem Sevindik rolleri hakkında ilk kez konuştu. Bu hikayenin bazen görmezden ve duymazdan gelinen sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral, şunları söyledi: "Dizimiz sayesinde görmezden geldiğimiz çocukları artık görüp önemsemeye başlayacağız. Benim canlandırdığım Mercan karakteri, çok güçlü bir kadın. En güçlü yanı; ailesi olan köksüzleri bir arada tutması."

        GERÇEKLE YÜZLEŞME!
        Dizinin çok anlamlı mesajlar verdiğini söyleyen Görkem Sevindik ise "İzleyici, sokak çocuklarının neler yaşadığını ve aslında onlara kimsenin el uzatmadığını görecek. Benim hayat verdiğim Ali karakteri; acısını ve aşkını içinde yaşayan, çok dışa vuramayan, merhametli bir karakter."



            'ÜNLÜ VAR MI?'
            Sabahın ilk ışıklarına kadar ünlü isimleri takip edip haber peşinde koşan magazin muhabirleri, bu kez kendi hikayelerini anlatan 'Ünlü Var Mı?' belgeselinde bir araya geldi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen özel gösterime Aslıhan Karalar, Jessica May ve Serkan Çayoğlu gibi ünlü isimler katıldı. Dijital bir platformda yayınlanacak belgesel bugün izleyiciyle buluşuyor.



            KIZ KIZA DOĞUM GÜNÜ
            İş, sanat ve cemiyet hayatının sevilen simalarından Ceyda Becek'in önceki gün Kuruceşme'de gerçekleşen doğum günü kutlamasına birçok ünlü isim katıldı. Petek Ertüre, Özlem Yıldız, Emel Yıldırım, Seda Vural ve Derya Ayaydın gibi isimlerin katıldığı kutlamada keyifli anlar yaşandı. .
            Doğan SAVAŞ



            ŞEN 'ŞAKRAK' PAYLAŞIM...
            Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evlilikleri üzerinde karabulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi kafaları karıştırmıştı. Ünlü çiftin birlikte paylaşım yapmamaları da takipçilerini şüphelendirmişti. Bülent Şakrak, ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Şakrak, eşi ve çocuğuyla mutluluk pozunu "Sureti gör beyan ile çünkü beyana sığmazam" notuyla paylaştı.



                ASFALT AĞLADI
                Ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, takipçilerini habersiz bırakmıyor. Ünlü oyuncu Londra sokaklarında çektirdiği fotoğrafla zarifliğini yine ortaya koydu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını görenler "Asfalt ağladı" diyerek Korel'in güzelliğine tepkisiz kalmadı.



                ARKADAŞIM SAĞ OLSUN
                Eda Gürkaynak, önceki gün yeğeni ile Bebek'teydi. Sevgilisi Birkan Sokullu'yla birlikteliği sonrası oyunculuk dersleri alan sosyetik güzel, "Benim daha öncesinden ilgim vardı zaten" dedi. Pantolonunun kısa geldiği görülen Gürkaynak, "Arkadaşımın pantolonunu giyip çıktım" sözleriyle güldürdü. (Aydın HAMZA)



                AYRILIK YOK
                Modacı Zeynep Mayruk ile ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş, önceki gün sevgilisiyle Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, mutluyuz" diye konuştu. Biten dizisiyle alakalı konuşan Tolga Sarıtaş," Hikayemizin sonuna gelmiştik, güzel bir iş çıkardık" dedi. Sevgilisiyle aynı araca binen oyuncu, Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu. (Aydın HAMZA)



                    BALİ GÜZELİ
                    Türkiye'yi terk edip Bali'ye yerleşen ve yaşam tarzını tamamen değiştiren ünlü oyuncu Irmak Ünal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünal geçtiğimiz gün Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı. Şelale pozları veren güzle oyuncu "Sadece aşk" notunu düştü.



                    TARZ KADIN
                    Teknik direktör Volkan Demirel'in sosyetik eşi Zeynep Sever Demirel fötr şapkalı haline sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram'ın hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafa "Şapkasız çıkmam abi (90'larda çocuk olanlar anladı) notunu düştü.



                    KIVIRCIK TÜLİN
                    Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü manken Tülin Şahin, defilelerin yanı sıra sosyal medyada da etkinliği sürdürüyor. Düz saçlarıyla birçok şampuan reklamında oynayan Şahin, Instagram hesabından kıvırcık saçını paylaşarak "Saçlarımın doğal hali" yazdı.



                        İŞTAH KABARTAN YATIRIM!
                        Son dönemde tüm dünyada fiyatları git gide artan zeytinyağı, aynı zamanda yatırım aracı da oldu. Birçok ünlü isim kendilerine ait çiftliklerinde zeytinyağı üretimine başlarken bu isimlere Siren Ertan ile eşi Ersin Kayalar da eklendi. Sosyetik tasarımcı ile eşi, İzmir yakınlarında bulunan bahçelerinde yetiştirdikleri zeytinlerden elde ettikleri yağları piyasaya sürdü. Erken hasat olan zeytinyağının bir litresi ise 215 TL...



                        ZİRVEDE START
                        Hafta içi her gün ekrana gelen, tüm Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı, haftaya birincilikle başladı. Milyonları ekrana kilitleyen program, önceki gün Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı ve %48,20 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %8,64 izlenme oranı ve %48,60 izlenme payı alarak iki kategoride de gün birincisi oldu, tüm rakiplerini geride bıraktı.



                        ÖLÜM FERMANI!
                        ATV ekranlarında yer alan 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de 112'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını verirken İsmihan Sultan'ın ise Osman Bey için hazırladığı plan başkadır. Osman Bey, tüm bu cenderelerden nasıl kurtulacaktır. Kurduğu tuzakla Kantakuzenos'u ele geçiren Osman Bey, o'nun kellesini alacak mıdır?

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                        B planı Vinicius
                        Haberler Saklambaç Cem Özer'in açıklamaları Nurgül Yeşilçay'ı çileden çıkardı!
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